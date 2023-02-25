Почти минуту напуганный мужчина пытался выключить камеру, а потом покинул чат.

Румынский политик Альберто-Иосиф Караян присоединился к рабочей видеовстрече из душа. Удивленный и обаженный мужчина почти минуту пытался выключили видео.

Фрагмент видеовстречи появился в сети. На кадрах видно, что камера Караяна включилась внезапно, вероятно случайно. Напуганный политик с пеной на волосах несколько раз включал и выключал камеру, коллеги тем временем с него смеялись.

Со временем Караян придумал основание для того, чтобы не возвращаться на видеовстречу. Он отметил, что во всем виноваты проблемы со здоровьем.

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"У меня сильный насморк, но я не знаю, как повесить трубку", - настаивал он, а потом все же нашел, как выйти из чата.

Сам политик впоследствии прокомментировал инцидент в Facebook. Он написал, что "технологии все еще играют злые шутки". "Увы, поспешность сказалась! Извиняюсь за досадный инцидент", - написал Карян.

В пресс-службе Социал-демократической партии Румынии заявили, что Альберто-Иосиф подал в отставку.

Забавные случаи в Zoom

Ранее УНИАН писал о курьезном случае в Мексике, где депутат Конгресса города Мехико участвовал в онлайн-заседании в Zoom, сидя в туалете, и даже не выключил камеру.

В Канаде политик помочился во время созвона в кофейную чашку: уверяет, что случайно. Другой канадский политик случайно обнажился перед коллегами в Zoom.

В Перу адвокат занялся сексом с клиенткой во время онлайн-заседания суда. А в США прокурор вел заседание в Zoom с фильтром котенка на лице.

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