Половой акт пыталась остановить помощница адвоката, одна юрист так и не услышал ее призывы.

Перуанский адвокат Гектор Роблес занялся сексом со своей клиенткой во время онлайн-слушания суда, которое проходило в Zoom.

Об этом сообщает Daily Mail.

За происходящим в прямом эфире наблюдали судья и другие сотрудники суда.

На кадрах видно, как Роблес разделся и сел на стул, после чего обнаженная клиентка забралась ему на колени. Половой акт пыталась остановить помощница адвоката, которая говорила, что все присутствующие на слушании пользователи видят секс мужчины и женщины. Однако юрист так и не услышал призыв помощницы.

«Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне», - заявил судья, который вскоре остановил заседание.

Судья также дал указание прокуратуре немедленно начать расследование в отношении Роблеса. Вскоре после инцидента юриста отстранили от участия в деле. Местная коллегия адвокатов может лишить его лицензии после внутренней проверки.

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Автор: УНИАН