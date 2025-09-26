Возле автомобиля должна быть этикетка, где будут указаны, в частности, официальные расходы топлива и уровень выбросов углекислого газа.

В Кабинете министров приняли постановление, которое обязывает автомобильные салоны предоставлять покупателю подробную информацию о расходе топлива и выбросов углекислого газа новых легковых авто.

С деталями можно ознакомиться на Правительственном портале. Обновления касаются электронных справочников, плакатов и рекламных материалов.

"Промо-материалы должны содержать официальные данные о расходе топлива и удельных выбросах CO2 тех моделей легковых автомобилей, которых такие материалы касаются", - говорится в постановлении от 25 сентября 2025 года № 1182.

Данные должны подаваться в легкодоступной и понятной форме и быть не менее заметными, чем основная часть информации, которую содержат рекламные материалы.

Официальный расход топлива должен выражаться в литрах на 100 километров (л/100 км) и указываться с точностью не менее чем до одной цифры после запятой.

Справочники будут содержать не только цифры, но и советы для водителей по большей экономии во время движения. Это касается стиля вождения, а также давления в шинах и технического обслуживания, влияющих на расход топлива и уровень выбросов.

Ранее в компании carVertical сообщили, что махинации с одометром стоят покупателям машин в нашей стране миллионы гривен каждый год.

Особенно осторожными стоит быть при покупке недорогого авто до 225 тыс. гривен - специалисты выяснили, что почти 16% машин этого ценового диапазона имеют скрученный одометр.

В случае с автомобилями, которые стоят от 225 тыс. до 450 тыс. гривен, уровень махинаций несколько ниже и составляет около 14,5%.

Также напомним, что недавно были определены регионы, где чаще всего покупают электрические авто. Лидером оказалась Львовская область.

