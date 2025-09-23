Эзотерик рассказала, год кого 2026-й и предупредила о грядущем.

Согласно китайскому гороскопу, каждый год имеет своего покровителя-животное или мифическое существо. Именно символ года определяет настроение и энергетику времени, а также то, какие события могут происходить в жизни людей в течение этого периода. Год 2026 - какого животного он представляет и чего стоит от него ожидать? Наследственная ведьма Украины раскрыла тайну символа наступающего года и объяснила, почему он станет особенным для многих.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы также рассказывали, когда наступит осеннее равноденствие и как оно повлияет на каждый знак Зодиака.

Видео дня

2026 - год кого наступит по китайскому гороскопу

Согласно китайской астрологии нынешний год, 2025-й, - это год Зеленой Деревянной Змеи, который закончится 16 февраля 2026 года. 17 февраля 2026 начинается эпоха нового животного - Лошади.

По словам финалистки 5 сезона проекта "Битвы экстрасенсов" и самой могущественной наследственной ведьмы Украины Ярославы Солодеевой (Федоровой), покровителем 2026-го года будет не простая Лошадь, а Огненная. "В Китае год Красной Огненной Лошади считается не очень счастливым, потому что это год всевозможных трансформаций, и, как правило, эти изменения довольно болезненные. То, что у нас должно отжить - отживает. Считается, что Огненная Лошадь сжигает на своем пути все, что отжило", - говорит эксперт.

На чем сосредоточиться и чего опасаться в год Лошади 2026

Как рассказала Ярослава Солодеева, поскольку лошадь - это животное, которое ассоциируется с прорывом и победой, то нужно в первую очередь сосредоточиться на каких-то своих достижениях.

Если вы хотите что-то сделать, то в этом году обязательно нужно приложить максимальные усилия, чтобы добиться желаемого. У вас есть возможность перевернуть свою судьбу и получить то, что вы хотите, даже если вам это кажется чем-то невозможным. В год Огненной Лошади возможно все, но нужно понимать, что ничего просто так в руки никому не будет даваться,

- говорит эзотерик.

2026 год Красной Огненной Лошади имеет очень интересную энергетику: даже заземленные люди, которые считают искусство глупостью, начнут чувствовать тонкие вещи. Кому-то может захотеться изменить имидж или стиль одежды, или сделать какую-то пластическую операцию.

Возможны изменения в моде и в музыке - будут "выстреливать" новые звезды, новые модельеры. Скорее всего, будут изменения и в медийной, и в технологической сфере, потому что именно Огненная Лошадь - их покровитель. "В то же время, все искусственное, то, что "на ладан дышит", будет разрушаться до основания. Если войти в 2026-й с чем-то отжившим, "засохшим" и никому не нужным, то будьте готовы к катаклизмам", - предупреждает ведьма.

Всего есть несколько моментов, которых следует опасаться в следующем году и уходить от них.

Стоит избегать странных инвестиций - чего-то добиться можно только трудом. Представьте себе скачки, бег на ипподроме - в год Огненной Лошади нужно бежать, как будто у вас короткая дистанция, сделать рывок. У вас получится прыгнуть выше своей головы и достичь высот, но нужно приложить максимум усилий.

Не нужно пытаться вернуть то, что уже отжило свое - старый образ жизни, работу, отношения. В 2026 году следует "гореть огнем" и идти к новому, открывать свои творческие каналы. Те люди, которые проигнорируют это, будут иметь очень печальный и противный год.

Не следует поддаваться страсти, а семейным людям - "прыгать в гречку". Отношения, которые начинаются в год Огненной Лошади, обычно недолгие, - это просто страсть и все. Поэтому стоит хорошенько подумать "трезвой головой", прежде чем заводить отношения на стороне, потому что их не удастся удержать в тайне, но потом может быть скандал и развод.

Лошадь - индивидуалист, поэтому и нам важно сосредоточиться на себе и своих желаниях, познакомиться со своей собственной личностью, - понять, чего мы хотим на самом деле, кем хотим быть, что чувствуем и в чем нуждаемся. И также важно перестать быть зависимым от чьего-то мнения.

Что отличает людей, рожденных в год Красной Огненной Лошади

На востоке считается, что те, кто рожден в год Огненной Лошади, получают особенный характер и судьбу.

В Китае принято думать, что мужчинам, рожденным в этот год, трудно нормально построить карьеру, кому-то подчиняться. Поэтому таким людям лучше выбирать себе творческую профессию, связанную с реализацией проектов - например, им нужно быть художниками, музыкантами, модельерами, архитекторами, руководителями какой-то фирмы, но не работать по найму.

"У женщин, родившихся в год Огненной Лошади, могут быть проблемы с личной жизнью, потому что это женщины-"огонь". Они, как правило, очень яркие, у них все получается, в них все влюбляются, но именно для семейной жизни они почти не пригодны, - поясняет Ярослава Солодеева. - Это, увы, не та спокойная домохозяйка, у которой интересы сводятся только к детям и тому, чтобы муж был накормлен. Это человек, который сегодня может сажать картошку, а послезавтра - писать картину, и сдерживать такую женщину нельзя".

Вас также могут заинтересовать новости: