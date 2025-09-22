Не все украинцы знают об этой хитрости.

Каждый человек, который хоть раз делал ремонт дома своими руками, знает, что это задача не из простых. Сложности заключается не только в выборе материалов и самой работе, но и в тонкостях строительных работ. Например, единицы людей знают, когда лучше клеить обои - летом или зимой, и как влияет сезонность на результат.

При какой температуре клеить обои в квартире

Каждый хороший строитель прекрасно знает, в какой период года лучше клеить обои, чтобы они не отпали через пару месяцев и не разошлись по швам. На высокое качество оклейки влияет микроклимат в помещении, поэтому важно знать несколько простых правил, чтобы добиться идеального результата.

Период с июня по август - привлекательное время для многих людей, именно в теплую погоду ремонт делать проще. Тем не менее, есть несколько причин, почему нельзя клеить обои летом. Дело в том, что прямые солнечные лучи, которые могут попасть на материал, ускоряют высыхание клея. Из-за этого одна часть обоев сморщится, а вторая, в тени, останется прямой. Визуально вы сразу увидите дефект. Кроме того, коварство летнего периода заключается и в наличии сквозняков. Так или иначе, вы все равно откроете окна (иногда даже двери), чтобы впустить прохладный воздух, и именно он сведет ваши старания на нет. Из-за сквозняков меняется температура в комнате и уровень влажности, клей теряет свои свойства, обои сохнут дольше, а со временем отслаиваются в разных местах.

Если лето - плохой вариант для поклейки обоев, то, может быть, лучше это делать с ноября по март? Здесь тоже есть свои нюансы, которые объясняют, почему зимой не клеят обои или делают это с осторожностью. В холодное время года важно обеспечить оптимальную температуру в квартире на протяжении 10 дней на уровне от 10 до 25 градусов по Цельсию. Только если вам удастся это сделать, можно приступать к поклейке - обои будут держаться десятилетиями без деформаций. Перед началом ремонтных работ нужно как следует прогреть стены, чтобы избежать проблем в будущем.

Зная это правило, нетрудно догадаться, можно ли клеить обои - когда нет отопления и температура в помещении ниже 10 градусов, ремонт начинать не стоит. Более того - даже если отопление включили, все равно придется столкнуться с препятствием. Обои, поклеенные возле батареи, будут высыхать быстрее остальных из-за тепла от радиатора. В итоге это приведет к деформации полотна. Такого эффекта можно избежать, если намочить водой любую тряпку и обмотать ею батарею. Тогда она будет "принимать" на себя тепло, не позволяя ему влиять на обои.

В какой период года лучше клеить обои - итог

На самом деле, опытные строители говорят, что нет строгих правил о том, в какое время года лучше не клеить обои, ведь сезонность никак не влияет на качество поклейки - влияет температура и другие сопутствующие факторы. Именно поэтому вы можете сделать необходимый ремонт и летом, и весной, и осенью, и зимой, главное - соблюдать правила:

не допускать наличия сквозняков;

поддерживать температуру 10-25 градусов;

не клеить новые обои на старые;

всегда грунтовать стены перед оклейкой;

купить гигрометр и измерить уровень влажности - он должен быть максимум 60%.

Также помните, что помещение, где запланирован ремонт, должно быть закрытым. Никаких открытых окон или дверей, никакого воздуха извне. Когда обои сохнут, в комнате становится жарко и душно, но проветривать нельзя ни в коем случае. Дождитесь, пока высохнет клей - как правило, на это уходит около пяти дней.

