По мнению президента Украины, большинство стран боятся возможной реакции России.

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство, считает президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по его словам, большинство членов Альянса боятся возможной реакции РФ. Об этом украинский лидер сказал в эфире Шоу Axios.

"Они должны сбивать... Если самолеты находятся в вашей зоне, вы должны их заблокировать", - высказался президент Украины.

В то же время, утверждает он, большинство государств боятся, ведь, по его словам, Россия "сумасшедшая".

"Конечно, есть несколько лидеров, которые не боятся, я знаю таких. Но большинство государств - боятся. Боятся, и, я думаю, не зря: Россия действительно сумасшедшая", - отметил Зеленский.

Как сообщал ранее УНИАН, генсек НАТО Марк Рютте сделал жесткое заявление о российских самолетах в небе Альянса. Он, в частности, сказал, что государства-члены должны сбивать российские самолеты-нарушители "в случае необходимости". По его мнению, вооруженные силы НАТО достаточно подготовлены, чтобы определить, представляет ли каждый вторгающийся самолет серьезную угрозу.

Также стало известно, что Запад тайно предупредил Кремль, что готов сбивать российские самолеты. По данным Bloomberg, в Москве состоялась напряженная встреча, на которой британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность вторжением трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе. Российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в эстонское воздушное пространство было ответом на украинские удары по оккупированному Крыму.

