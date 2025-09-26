Кеосаян регулярно поддерживал кремлевскую политику в отношении Украины и призывал продолжать войну.

Умер известный российский пропагандист, муж главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян.

Об этом Симоньян сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, Кеосаян умер в ночь на 26 сентября. Пропагандист находился в коме последние месяцы.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Творцу", - заявила Симоньян.

Видео дня

Она также поблагодарила всех, кто молился за Кеосаяна, а также попросила не звонить ни ей, ни семье.

Кто такой Тигран Кеосаян

Тигран Эдмондович Кеосаян - российский режиссер, телеведущий и известный пропагандист, который с начала российского вторжения активно поддерживает кремлевскую позицию. Он часто называл украинскую власть нелегитимной, отрицал принадлежность Донбасса к Украине и утверждал, что Крым "всегда был российским".

В 2021 году, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Кеосаян угрожал, что "Россия будет в Киеве". Также он публично призывал к уничтожению украинцев, распространял фейки и участвовал в нарративах, оправдывающих военную агрессию.

После вторжения Путина в Украину Кеосаян неоднократно призывал к жестким мерам, призывал российские власти использовать ядерное оружие и ударить им по Киеву. В его авторской программе "Международная пилорама" регулярно звучала антиукраинская пропаганда, где наша страна изображалась как слабая, преступная, коррумпированная и зависимая от Запада.

Кеосаян системно ставил под сомнение территориальную целостность не только Украины. Так, он советовал властям РФ "вернуть Аляску", а в 2022-м раскритиковал Казахстан, назвав его "страной с искусственными границами", попутно обвинив казахстанские власти в "русофобии". Это высказывание на канале НТВ Казахстаном было воспринято как угроза суверенитету, после чего Кеосаян был включен в список persona non grata. Его имя было помещено в тот же реестр, в который включались террористы.

В январе этого года стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. На днях и сама Симоньян сообщила, что больна раком.

Вас также могут заинтересовать новости: