Вывести следы пота поможет смесь из кухонного и аптечного средства.

Желтые следы от пота считаются одними из самых проблемов видов загрязнений. Стирка в горячей воде зачастую только закрепляет их, а не выводит. Поэтому приходится прибегать к посторонним методам и народным препаратам.

Мы назвали лайфхак о том, как вывести пятна пота, если ничего не помогает. В борьбе с грязью хорошо показывает себя моющее средство для посуды. Этот метод проверили и похвалили тысячи людей.

Как отстирать старые желтые пятна от пота

О гениальном способе стирки рассказало издание Express. Для его выполнения понадобятся два компонента - моющая жидкость и перекись водорода.

Видео дня

В большой миске смешайте теплую воду, 50 мл перекиси водорода и немного средства для посуды. Перемешайте до однородности. Прежде чем вывести пятна от пота в стиральной машинке, замочите одежду в этом растворе или опрыскайте им проблемные места из пульверизатора. Оставьте на 15 минут и постирайте как обычно.

Для стойких загрязнений, особенно на белой ткани, Express предлагает еще один метод, как вывести пятна от пота. Для этого понадобится сода. Большое количество порошка нужно смешать с водой, пока не получится густая белая смесь. Ею нужно смазать одежду в области подмышек и других загрязненых мест. Заверните вещи на ночь в пакет, чтобы они не высохли, а утром постирайте в машинке.

Помимо пищевой соды от грязи также хорошо помогает кальцинированная. Она считается более концентрированной и применяется при самых сложных загрязнениях. Три ложки вещества растворяют в раковине воды и замачивают ткань на ночь.

Зная, как вывести желтые пятна от пота на белом, также читайте, как отстирать жирные следы с одежды.

Вас также могут заинтересовать новости: