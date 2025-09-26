Сейчас Силы обороны Украины освободили примерно 360 квадратных километров в районе Доброполья, рассказал Главком.

Во время летнего наступления РФ планировала создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, захватить Покровскую агломерацию, выйти на границы Донецкой области, захватить ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Впрочем, как отметил Главком, благодаря продуманным действиям украинских командиров, планы РФ не были реализованы. Также Сырский отметил, что с начала лета РФ перешла к новой тактике "тысячи порезов". Она заключается в том, что РФ применяет небольшие штурмовые группы по 4-6 военных одновременно на многих участках. Эти группы должны наступать под рельефом местности и проникать на территорию Украины.

"Фактически такая ситуация сложилась на Добропольском направлении, где противник силами 8-й и 51-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса приступил к воплощению этой тактики на практике. После ряда тяжелых боев на Покровском направлении, на направлении города Мирноград и в районе поселка Новоэкономичного боевые действия постепенно смещались на север. Противник, растягивая наш фронт и имея существенное преимущество в силах и средствах, силами преимущественно бригад 51-й армии и передовых батальонов, смог продвинуться отдельными группами на глубину от 12 до 20 км", - сказал Сырский.

Главком добавил, что Украина предусмотрела этот план врага и перебросила дополнительные войска в этот район. Целью Сил обороны было отрезать группировку врага по барьерному рубежу - реке Казенный Торец.

"Таким образом те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке" Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение. Территория, которая была освобождена, на сегодня составляет 168 кв. км, зачищено от диверсионных групп - около 182 кв. км", - добавил Сырский.

По словам Сырского, РФ перебросила из Сумского сначала на Новопавловский четыре бригады и один полк морпехов. Однако на фоне контрнаступления Сил обороны РФ отказались от наступления на Новопавловском направлении и перебросили морскую пехоту на Добропольское.

"Ежедневно мы уничтожаем там, по разным оценкам, по 200 и более военнослужащих врага. Конечно, эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Я предполагаю, что враг и в дальнейшем будет применять резервы, перемещая их", - сказал Сырский.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что группе россиян зафиксировали к востоку от Дроновки на Северском направлении. Эксперты отмечают, что эта группа была ликвидирована. Впрочем, РФ и в дальнейшем будет пытаться просачиваться в этом направлении.

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, Украина пока нет достаточного количества сил и средств, чтобы начать контрнаступательную операцию. Он отметил, что Украине "едва хватает сил держать оборону". В то же время он отметил, что прошлое контрнаступление Сил обороны очень дорого стоило Украине.

