России нужна Молдова, чтобы использовать ее как зону сковывания, считает Александр Коваленко.

Россия могла бы взять под свой контроль Молдову и для этого ей не надо перебрасывать туда дополнительные силы и средства. Такое мнение высказал Александр Коваленко военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" в эфире на Radio NV.

"Захват Молдовы может происходить в гибридном формате вроде протестов местного населения, оппозиции, так называемой, которую силовыми методами будут усиливать представители Приднестровья и Гагаузии. То есть не обязательно туда перебрасывать десант воздушный, гнать Ил-76, которые будут сбиваться в воздушном пространстве Украины или Румынии", - сказал Коваленко.

Он добавил, что у россиян есть возможности дестабилизировать Молдову и заменить там законную власть. А Румыния как представительница ЕС и НАТО не будет иметь никакого права вмешиваться в эти процессы.

"Если Украина не будет иметь официального обращения Майи Санду о помощи, мы также не имеем права этого сделать. Хотя у нас сейчас у границы с Молдовой по Приднестровью есть достаточно сил и средств, которые могут очень быстро решить проблему с Приднестровьем. Все будет зависеть исключительно от позиции официального Кишинева. Будет ли официальное обращение? Тогда да, это можно будет устроить", - добавил Коваленко.

Эксперт отметил, что россиянам нужна Молдова не только как территория, которую они могут контролировать. Ведь также Путин может использовать ее как зону сковывания для Румынии и Украины.

"У нас проблемная граница с Приднестровьем. А если Молдова перейдет под контроль пророссийских сил, то это будет проблемная граница, которая сразу увеличивается, и нужно больше сил и средств. То есть это та же ситуация, как с Беларусью, например, зона сковывания. Вся граница - Брянская, Белгородская, Курская область - это также зона сковывания. И там находятся силы, которые могли бы быть использованы на фронте", - пояснил Коваленко.

Ситуация в Молдове: что известно

В это воскресенье, 28 сентября, в Молдове пройдут парламентские выборы. Президент страны Майя Санду ранее заявляла, что в случае победы на них пророссийских сил, Молдова может стать площадкой для вторжения РФ на территорию Одесской области.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - предупредила она.

