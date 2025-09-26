В Украине не будут отключать свет и газ за долги: кого это коснется

Также нарабатывается решение о компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.

Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство готовит мораторий на отключение света на газа в прифронтовых общинах за долги.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, поставки света и газа должны быть бесперебойными, поэтому отключение за долги, которые накопились во время военного положения, недопустимо.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, отдельно нарабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение.

"Стабильное прохождение отопительного сезона для территорий, которые ежедневно под обстрелами - это об устойчивости громад в сверхсложных условиях. Мы готовим решения, которые позволят людям быть уверенными, что тепло и свет останутся доступными даже в этих реалиях", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что в сотрудничестве с общинами и регионами развивается сеть распределенной генерации, и особый акцент сделан на прифронтовых территориях. По его словам, в Украине уже смонтировано и готово к работе 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные - это около 700 МВт реальных мощностей.

"В целом по стране к зиме подготовлено более 129 тысяч жилых домов. Завершаются работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. Состояние готовности по основным секторам превышает 90%", - сообщил министр.

Отопительный сезон 2025 - последние новости

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, Украина входит в новый отопительный сезон с определенными уязвимостями. Слабым местом в этом сезоне может стать недостаточный уровень запасов газа и промедление местных теплокоммунэнерго.

Как писал УНИАН, начало отопительного сезона 2025-2026 ожидается примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. В частности, согласно законодательству, тепло дают, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже.

