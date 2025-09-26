К концу недели с севера в Украину зайдут дожди.

На выхоных, 27 и 28 сентября, температура в Укараине немного повысится. Столбики термометров днем будут подниматься до +14°...+17°, а на юге и юго-востоке - до +18°...+19°. Суббота будет сухой и солнечной, а в воскресенье на севере страны задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +14°, переменная облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +5°, днем +16°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье - переменная облачность, дождь, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+15°. В воскресенье температура будет +5°...+15°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+19°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+15°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье температура составит +5°...+16°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +7°...+17°. В воскресенье +7°...+19°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидаетясная погода, температура ночью +5°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +17°, ясно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +6°, днем +16°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +6°, днем +17°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью -1°, днем до +12°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +9°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +16°, ясно. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +4°, днем +13°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +15°. В воскресенье - пасмурно, температура +5°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +17°. В воскресенье - пасмурно, +5°...+15°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +9°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +8°...+17°.

