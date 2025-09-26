Правильно подобранное время и аккуратная техника помогут добиться более здоровых кустов и пышного цветения

Обрезка роз задача не из лёгких. Сделаешь слишком рано можно повредить молодые побеги, затянешь с обрезкой рискуешь лишить куст пышного цветения. Главное правило, с которым соглашаются садоводы, время обрезки действительно имеет значение.

Садовод с многолетним стажем Аннетт Хёрд поделались с изданием The Spruce своим подходом.

Когда лучше обрезать розы: осенью или весной

По словам Хёрд, оба варианта имеют плюсы. Розы часто удобнее подрезать осенью — до ухода в состояние покоя, так проще придать им форму. Но и весенняя обрезка не считается ошибкой: розы цветут на новых побегах, поэтому можно смело подрезать кусты до начала роста, не жертвуя будущим цветением. Важно лишь не допускать, чтобы растение тратило силы на лишние почки.

В мягком климате, где зимы не сильно суровые, осенняя обрезка помогает поддерживать аккуратный вид клумбы зимой и облегчает весенний рост.

Как правильно обрезать розы

Независимо от времени года, розы обязательно нуждаются в обрезке перед весенним ростом.

"Мой главный совет - провести хорошую обрезку именно перед тем, как кусты начнут активно расти весной", - отмечает Хёрд.

Эксперт также рекомендует не ограничиваться одной процедурой в год. Лёгкие обрезки летом - при удалении бутонов, которые уже отцвели, или срезке цветов в вазу - помогают поддерживать компактную форму и стимулируют новые побеги.

"Я часто подрезаю розы даже в тёплое время года. Главное — резать до появляющейся почки, это помогает кусту расти гуще и цвести дольше", — делится Хёрд.

