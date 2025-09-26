Известно о попадании в несколько объектов.

Россия атакует энергетические объекты Черниговской области, есть перебои с электроснабжением. Об этом в своем Telegram-канале заявил Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной военной администрации.

"Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. Сейчас есть попадания в несколько объектов", - сообщил он.

Чаус также заявил о перебоях с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе. "Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - написал глава ОГА.

Видео дня

Ранее Чаус напомнил, что 25 сентября под вражескими ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Нежине, Чернигове и Черниговском районе.

"Агрессор сознательно бьет по энергетике. И это очередные преступления россиян", - написал он и добавил, что за сутки в 19 населенных пунктах области прогремело более сотни взрывов.

Больше о российских ударах

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября российские оккупанты 14-ю беспилотниками нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Без электроснабжения тогда остались около 30 тысяч абонентов Нежинской общины.

Также враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате без электроснабжения остались почти 30 тысяч потребителей из Чернигова и Черниговского района.

Вас также могут заинтересовать новости: