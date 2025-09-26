Россия атакует энергетические объекты Черниговской области, есть перебои с электроснабжением. Об этом в своем Telegram-канале заявил Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной военной администрации.
"Продолжается атака врага на энергетические объекты Черниговщины. Сейчас есть попадания в несколько объектов", - сообщил он.
Чаус также заявил о перебоях с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе. "Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", - написал глава ОГА.
Ранее Чаус напомнил, что 25 сентября под вражескими ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Нежине, Чернигове и Черниговском районе.
"Агрессор сознательно бьет по энергетике. И это очередные преступления россиян", - написал он и добавил, что за сутки в 19 населенных пунктах области прогремело более сотни взрывов.
Больше о российских ударах
Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября российские оккупанты 14-ю беспилотниками нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Без электроснабжения тогда остались около 30 тысяч абонентов Нежинской общины.
Также враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате без электроснабжения остались почти 30 тысяч потребителей из Чернигова и Черниговского района.