В Украине просто на глазах дорожают яйца: чего ждать от цен дальше

Сезонный фактор влияет на ценовую ситуацию на рынке.

Цены на яйца в Украине постепенно набирают обороты последние четыре недели и продолжат расти дальше. Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Однако, по его словам, подорожание будет постепенным, без резких скачков, что обусловлено достаточным предложением и низкой покупательной способностью населения.

"На сегодня оптово-отпускные цены фабрик находятся в пределах 43-45 гривень за десяток, что с наценками торговых сетей делает яйца наиболее доступным животным белком для потребителей", - отмечает Карпенко.

Начиная с середины августа отпускные цены постепенно росли, что в целом прибавило к цене около 20% против начала августа.

Насколько могут вырасти цены на яйца

"На рынке яиц всегда было непросто прогнозировать ценообразование, а тем более сегодня. Спрогнозировать, как будут меняться статьи себестоимости производства яиц пока достаточно сложно, поскольку постоянно наблюдается рост стоимости составляющих", - говорит Карпенко.

Еще одним важным фактором изменения цен эксперт называет спрос конечных потребителей, который также может достаточно динамично меняться.

"В дальнейшем на ценообразование будут влиять как факторы роста составляющих себестоимости, так и рыночные, под действием которых возможен как и дальнейший рост цен, так и их снижение", - добавляет спикер.

При этом он отметил, что цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства - около 50%. Так, самые дешевые яйца обычно в весенне-летний период, что связано с увеличением предложения от хозяйств населения, изменением рациона питания и условий хранения яиц в теплый период. С уменьшением производства яиц в домохозяйствах в осенне-зимний период увеличиваются цены производителей.

"На сегодня на рынок яиц начинает влиять сезонный фактор, что вызвано увеличением спроса на промышленные яйца со снижением температуры. Соответственно наблюдается постепенный рост цен производителей", - констатирует Карпенко.

Но фактор сезонности может сработать не всегда. Например, после сезонного снижения цен в мае отпускные цены в течение лета были достаточно стабильными, а не просели, что не характерно для этого периода, отмечает эксперт.

"Основным фактором, который имел влияние, был экспорт. Его увеличение способствовало установлению равновесия спроса и предложения на рынке и относительно стабильному ценообразованию на нем", - объясняет директор СПУ.

Какова ситуация с производством яиц в Украине

Рынки продукции птицеводства в Украине остаются профицитными, при этом производство значительно превышает внутреннее потребление, подчеркивает наш собеседник.

"На сегодня реальность такова, что любые фактически произведенные объемы продукции должны быть экспортированы в том или ином виде. Даже сейчас рынок яиц сбалансирован только благодаря экспорту, объемы которого составляют около 40% от внутреннего производства. Любое сокращение экспортных поставок давит на рынок и приводит к снижению отпускных цен", - комментирует Карпенко.

Отметим, что состояние отрасли сейчас стабильное. Внутреннее производство яиц полностью восстановилось после сокращения поголовья в начале полномасштабной войны в 2022 году благодаря привлекательной ценовой ситуации как на рынке Украины, так и на внешних рынках.

"Внутреннее потребление сократилось с уменьшением населения, но компенсировалось повышенным спросом внешних рынков, в первую очередь стран ЕС, в которых и население увеличилось, и сократилось производство из-за вспышек птичьего гриппа", - резюмирует директор СПУ.

Цены на яйца в супермаркетах Украины

Десяток куриных нефасованных яиц С0, то есть столовых куриных яиц высшей категории, в Varus продают за 55,9 гривни.

В Сильпо десяток куриных яиц категории С1/С0 стоит 49,9 гривни.

А вот десяток яиц С1 весом 60 г можно приобрести в Novus за 46,9 гривни.

Скандал с "антибиотиками" в яйцах из Украины - что известно

Две недели назад Французская организация яичной промышленности сообщила, что часть украинских яиц, направлявшихся в страны ЕС через пункты пересечения в Словакии и Польше, якобы содержала вещества, которые считают опасными для здоровья человека.

В свою очередь украинская сторона отметила, что продукция из данных грузов была утилизирована и не попала к конечному потребителю. Продолжается расследование инцидента, результаты будут сообщены европейским коллегам. Никакого риска для потребителей пока нет.

