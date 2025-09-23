Опытные огородники после сбора урожая и завершения сезона приступают к подкормке почвы. Одним из самых популярных вариантов считается навоз. Однако есть удобрения, которые могут заменить целую машину пахучей подкормки.
Каким удобрением можно заменить навоз - далее в материале.
Чем можно заменить навоз на огороде для урожая
В течение сезона на участке выращивают множество разных культур, которые способны "выпить" из грунта большое количество питательных веществ. Например, картофель может сильно истощить почву, сделав ее бедной и неурожайной.
Кроме того, в земле часто накапливаются патогены, вредители и споры грибка. Эту проблему также необходимо решить перед новым сезоном.
Хорошее минеральное удобрение вместо навоза - это древесная зола. Эту ценнейшую органическую подкормку добывают посредством сжигания соломы, древесины или травы. В результате получается удобрение, которое богато фосфором, калием, кальцием, железом, магнием, бором, марганцем и другими микроэлементами. С помощью золы можно:
- улучшить структуру почвы;
- повысить воздухопроницаемость;
- стимулировать развитие полезной микрофлоры в грунте;
- снизить кислотность почвы.
На сто квадратных метров (одну сотку) уйдет три килограмма этого удобрения. Важно брать древесную золу, так как у нее самый лучший состав.
Еще одним вариантом, чем заменить навоз, является калимагнезия. Об этом калийно-мегниевом удобрении мало кто знает, но оно увеличивает урожайность на 20-30%. Заметнее всего эффект будет, если у вас истощенная, песчаная или глинистая почва.
В калимагнезию входят не только калий с магнием, но и сера. Вместе они укрепляют иммунитет, улучшают вкус плодов, повышают устойчивость растений к плохим условиям, помогают в фотосинтезе и усвоении азота.
Это удобрение длительного действия, так как питательные вещества медленно и постепенно проникают в почву. Подкормку вносят осенью, но процесс обогащения грунта длится всю зиму. В результате весной ваш участок готов к новому сезону.
Вносят калимагнезию по три килограмма на сотку. Ее можно комбинировать с другими удобрениями.
Каким удобрением заменить навоз для здоровья почвы
Хорошим вариантом для участка будет горчичный жмых, который является природным антисептиком и "азотным донором". Его добывают в процессе переработки горчичных семян. Жмых остается после того, как из семян отжали все масло.
На огороде это удобрение может выполнить сразу несколько задач:
- обогатит грунт азотом для урожайности;
- улучшит структуру почвы;
- подавит развитие вредителей и патогенов;
- способствует активности дождевых червей, которые разрыхляют землю и перерабатывают органику.
На сотку вносят около трех килограммов этой подкормки. У жмыха нет резкого запаха, он безопасен для животных и человека, а также не привлекает грызунов.
Разобравшись, чем можно заменить навоз, рассмотрим, какую смесь можно приготовить, чтоб урожай бил все рекорды.
Смешайте золу, жмых и калимагнезию в равном количестве. Делать это лучше в респираторе, чтоб не надышаться пылью. На квадратный метр вносят по одному стакану смеси.
Использование такого сбалансированного комплекса поможет восполнить все дефициты в грунте, очистит его от вредителей и патогенов, улучшит структуру почвы и развитие полезных грибов, бактерий и червей.
Важно только запомнить несколько правил:
- не вносите золу в щелочную почву, чтоб еще больше не повысить pH;
- не смешивайте золу и азотные удобрения - это снизит эффективность;
- храните готовую смесь в сухом месте;
- в кислые почвы дополнительно вносите доломитовую муку (500 граммов на квадратный метр).
Если все сделать правильно, урожай в следующем году порадует своим количеством и качеством.
