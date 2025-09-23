Рассказываем, какие три средства могут заменить навоз и как их правильно вносить в грунт.

Опытные огородники после сбора урожая и завершения сезона приступают к подкормке почвы. Одним из самых популярных вариантов считается навоз. Однако есть удобрения, которые могут заменить целую машину пахучей подкормки.

Каким удобрением можно заменить навоз - далее в материале.

Чем можно заменить навоз на огороде для урожая

В течение сезона на участке выращивают множество разных культур, которые способны "выпить" из грунта большое количество питательных веществ. Например, картофель может сильно истощить почву, сделав ее бедной и неурожайной.

Кроме того, в земле часто накапливаются патогены, вредители и споры грибка. Эту проблему также необходимо решить перед новым сезоном.

Хорошее минеральное удобрение вместо навоза - это древесная зола. Эту ценнейшую органическую подкормку добывают посредством сжигания соломы, древесины или травы. В результате получается удобрение, которое богато фосфором, калием, кальцием, железом, магнием, бором, марганцем и другими микроэлементами. С помощью золы можно:

улучшить структуру почвы;

повысить воздухопроницаемость;

стимулировать развитие полезной микрофлоры в грунте;

снизить кислотность почвы.

На сто квадратных метров (одну сотку) уйдет три килограмма этого удобрения. Важно брать древесную золу, так как у нее самый лучший состав.

Еще одним вариантом, чем заменить навоз, является калимагнезия. Об этом калийно-мегниевом удобрении мало кто знает, но оно увеличивает урожайность на 20-30%. Заметнее всего эффект будет, если у вас истощенная, песчаная или глинистая почва.

В калимагнезию входят не только калий с магнием, но и сера. Вместе они укрепляют иммунитет, улучшают вкус плодов, повышают устойчивость растений к плохим условиям, помогают в фотосинтезе и усвоении азота.

Это удобрение длительного действия, так как питательные вещества медленно и постепенно проникают в почву. Подкормку вносят осенью, но процесс обогащения грунта длится всю зиму. В результате весной ваш участок готов к новому сезону.

Вносят калимагнезию по три килограмма на сотку. Ее можно комбинировать с другими удобрениями.

Каким удобрением заменить навоз для здоровья почвы

Хорошим вариантом для участка будет горчичный жмых, который является природным антисептиком и "азотным донором". Его добывают в процессе переработки горчичных семян. Жмых остается после того, как из семян отжали все масло.

На огороде это удобрение может выполнить сразу несколько задач:

обогатит грунт азотом для урожайности;

улучшит структуру почвы;

подавит развитие вредителей и патогенов;

способствует активности дождевых червей, которые разрыхляют землю и перерабатывают органику.

На сотку вносят около трех килограммов этой подкормки. У жмыха нет резкого запаха, он безопасен для животных и человека, а также не привлекает грызунов.

Разобравшись, чем можно заменить навоз, рассмотрим, какую смесь можно приготовить, чтоб урожай бил все рекорды.

Смешайте золу, жмых и калимагнезию в равном количестве. Делать это лучше в респираторе, чтоб не надышаться пылью. На квадратный метр вносят по одному стакану смеси.

Использование такого сбалансированного комплекса поможет восполнить все дефициты в грунте, очистит его от вредителей и патогенов, улучшит структуру почвы и развитие полезных грибов, бактерий и червей.

Важно только запомнить несколько правил:

не вносите золу в щелочную почву, чтоб еще больше не повысить pH;

не смешивайте золу и азотные удобрения - это снизит эффективность;

храните готовую смесь в сухом месте;

в кислые почвы дополнительно вносите доломитовую муку (500 граммов на квадратный метр).

Если все сделать правильно, урожай в следующем году порадует своим количеством и качеством.

