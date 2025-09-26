В то же время она уверяет, что очень любит его.

Украинская блогерша Елена Мандзюк снова заявила, что в Харькове якобы есть большое количество людей, которые хотели бы оказаться под российской оккупацией.

В интервью YouTube-каналу Василия Тимошенко она вспомнила, что в начале полномасштабного вторжения провела на своей странице в Instagram сбор и организовала волонтерскую поездку в Харьковскую область. По ее словам, всю весну она каждую неделю ездила в Харьков и область с гуманитарной помощью от жителей Хмельницкого:

"Это был капец. Для меня весь мир перевернулся, когда я попала впервые в жизни в Харьков. Я до этого никогда не была в Харькове. Это был город без людей... Улицы, провода лежат... Это было страшно. Я тогда поняла, что такое война в прифронтовых зонах. Тогда даже перемещаться по городу нельзя было".

Комментируя свое старое заявление о том, что Харьков является "городом ждунов", блогерша отметила, что получала много обид от харьковчан, поскольку ее слова "очень часто вырезают из контекста".

Видео дня

"Я написала, что Харьков прекрасный город. У меня же множество друзей, знакомых из Харькова. И это те люди, которые стояли в обороне. Но я написала также, что это город ждунов и долбо**бов. И я, и все местные знают, что это правда. Потому что когда я приезжала и мы раздавали помощь, а они ждали там Россию, например, а не меня с теми пакетами. Они прямо об этом говорили: "А вот когда мы были под оккупацией России, то нам лучшую продуктовую корзину давали", - заявила Мандзюк.

Она назвала Харьков одним из самых красивых городов, который видела в своей жизни, и признала, что людей, которые ждут захватчиков, можно найти в каждом городе. В то же время Мандзюк неприятно, что после тех слов она столкнулась с критикой в сети:

"А мне очень грустно, потому что когда город и область оккупировали, большинство горожан выехали, а я каждую неделю ф**ачила по 1000 километров, чтобы, тем, кто остался, помочь. Но я все равно люблю харьковчан. Я все равно люблю Харьков. У меня там прекрасные друзья, знакомые, которые до сих пор остаются в городе".

Как известно, российские оккупационные войска не захватывали Харьков - в начале полномасштабной войны под оккупацией армии РФ находились населенные пункты области.

Вас также могут заинтересовать новости: