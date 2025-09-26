Акция будет длиться в течение недели.

Знаменитая экшен-RPG Diablo 4 от студии Blizzard Entertainment стала временно бесплатной в магазине Steam. Попробовать игру можно до 2 октября 20:00 по Киеву.

Кроме того, до конца пробного периода игру можно купить со скидкой 55% – цена 763 грн, а Diablo IV: Vessel of Hatred - Expansion Bundle получится приобрести всего за 1224 грн – без скидки набор стоит 2449 грн.

Акция приурочена к выходу десятого сезона, получивший название "Сезон инфернального хаоса". Обновление принесло новую небольшую сюжетную цепочку квестов, сразу 2 новые механики и активности, а также ряд других новинок и улучшений геймплея.

Еще до 29 сентября игроки Steam могут бесплатно попробовать:

Rematch – сетевой симулятор футбола от разработчиков Sifu в духе Rocket League. В этой игре нет фолов, офсайдов и остановок, а все футболисты обладают одинаковыми характеристиками.

PGA TOUR 2K25 – симулятор гольфа, разработанный HB Studios. В новой версии впервые в серии появились престижные мейджоры PGA Championship, U.S. Open и The Open Championship.

Меж тем в Epic Games Store проходит бесплатная раздача китайского "соулслайка" Eastern Exorcist и мультяшной адвенчуры Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

