Амос извинился за неловкую ситуацию, назвав случай "досадной ошибкой".

Член Палаты общин Канады Уильям Амос случайно обнажился во время видеозвонка коллег в Zoom.

Об этом пишет BBC News.

Читайте такжеБобер устроил переполох в харьковской пожарной части (видео)

Амос извинился за неловкую ситуацию, назвав случай "досадной ошибкой". Мужчина как раз переодевался после пробежки, когда включилась камера.

На кадре из видео, опубликованного в сети, видно, что Амос держит смартфон над интимными частями тела на фоне флагов Квебека и Канады.

Также политик заявил, что очень пристыжен из-за этого случая и пообещал, что такого больше не произойдет.

После курьеза один из его коллег заметил, что, возможно, "надо напомнить членам партии, особенно мужчинам, что галстук и пиджак являются обязательными". Амосу посоветовали впредь быть осторожнее с камерой.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская