Член Палаты общин Канады Уильям Амос случайно обнажился во время видеозвонка коллег в Zoom.
Об этом пишет BBC News.
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Амос извинился за неловкую ситуацию, назвав случай "досадной ошибкой". Мужчина как раз переодевался после пробежки, когда включилась камера.
На кадре из видео, опубликованного в сети, видно, что Амос держит смартфон над интимными частями тела на фоне флагов Квебека и Канады.
Также политик заявил, что очень пристыжен из-за этого случая и пообещал, что такого больше не произойдет.
После курьеза один из его коллег заметил, что, возможно, "надо напомнить членам партии, особенно мужчинам, что галстук и пиджак являются обязательными". Амосу посоветовали впредь быть осторожнее с камерой.
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