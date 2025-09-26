Хотя стирка полотенец отдельно кажется лишней работой, на деле это продлевает срок службы и самим полотенцам, и остальному белью.

Стирать всё вместе в одной-двух загрузках кажется удобным решением, но в случае с полотенцами это не лучший вариант. Как пишет Real Simple, специалисты по стирке утверждают: полотенца требуют отдельного цикла.

Почему полотенца нужно стирать отдельно

На первый взгляд они безобидны, но на самом деле могут быть куда грязнее, чем обычная одежда.

"Полотенца чаще накапливают бактерии, ведь они постоянно переходят из влажного состояния в сухое", - объясняет Майкл Богаявленский, CEO Cleaning Express. Поэтому он рекомендует стирать их отдельно на горячем режиме: так они действительно очищаются, а остальное бельё не портится от высоких температур.

Скотт Шрадер, эксперт из CottageCare, добавляет, что полотенца более тяжёлые и впитывающие, им нужны долгие циклы и высокая температура. Кроме того, они сильно линяют, что портит лёгкие ткани и ускоряет их износ.

По словам экспертов, отдельная стирка помогает сохранить впитываемость полотенец, защитить вещи от катышков и предотвратить распространение микробов.

Можно ли стирать полотенца с другими вещами - исключения

Иногда, как сообщается, допустимо добавить к полотенцам другие плотные вещи. Главное правило - не смешивать их с деликатными тканями и синтетикой.

"Хлопковые предметы - например, коврики для ванной, кухонные и хозяйственные полотенца, тряпки для уборки - можно спокойно стирать вместе с банными полотенцами. Они выдерживают ту же температуру и режим, поэтому очищаются качественно, не повреждаясь", - уточняетАлисия Соколовски, президент AspenClean с 15-летним опытом.

