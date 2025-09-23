Салаты из свеклы давно обрели заслуженную популярность. Многие из них давно приелись, а потому стоит попробовать какие-то новые рецепты.
Сейчас самый разгар сезона свеклы, когда она максимально вкусная и полезная. Мы подобрали несколько необычных салатов, которые удивят ваших близких.
- Салат из свеклы и селедки
- Салат Королевский со свеклой и черносливом
- Салат из свеклы с соленым огурцом и луком
- Финский салат из свеклы
Салат из свеклы и селедки
На праздничный стол прекрасно подойдет салат со свеклой и селедкой, но не шуба, а совсем другое блюдо. Для него берем:
- 300 граммов селедки;
- одну вареную свеклу;
- половину красной луковицы;
- половину банки консервированного горошка;
- укроп;
- растительно масло;
- черный перец;
- чайную ложку соли;
- чайную ложку сахара;
- столовую ложку уксуса;
- половину стакана воды.
Луковицу нарезаем полукольцами и перемещаем ее в тарелку. Всыпаем сахар, соль и заливаем водой с уксусом. Перемешиваем и оставляем мариноваться.
Свеклу чистим и нарезаем полосками. Рыбу очищаем от косточек и шкурки, нарезаем также полосками. Когда лук будет готов, смешиваем все ингредиенты, приправляем по вкусу и заправляем маслом.
Салат Королевский со свеклой и черносливом
Это очень вкусный, сытный салат из свеклы с насыщенным вкусом. Он станет украшением стола и удивит гостей. Для приготовления берем:
- две средних свеклы;
- одну морковь;
- 200 граммов куриного филе;
- 100 граммов чернослива;
- 100 граммов сыра;
- 75 граммов грецких орехов;
- два зубчика чеснока;
- 150 граммов майонеза.
Свеклу и морковь отвариваем до готовности. Натираем их на терку. Филе нарезаем кубиком и обжариваем до готовности на небольшом количестве растительного масла. Чернослив мелко нарезаем, а сыр - натираем на терке.
Орехи перебиваем блендером в крупную крошку, а чеснок - под пресс. Теперь собираем салат, он выкладывается слоями: половину свеклы, филе, орехи, майонез, морковь, тертый сыр, майонез, чернослив, майонез. Оставшуюся свеклу смешиваем с чесноком и выкладываем последним слоем.
Салат нужно оставить в холодильнике на пару часов для пропитки и можно подавать.
Салат из свеклы с соленым огурцом и луком
Это очень простой салат из свеклы. Его приготовление занимает минимум времени и усилий. Для блюда берем:
- две свеклы;
- 300 граммов соленых огурцов;
- 100 граммов репчатого лука;
- столовую ложку уксуса (3%);
- перья зеленого лука;
- веточку петрушки;
- четыре столовые ложки растительного масла;
- соль;
- черный молотый перец.
Вымытую свеклу заворачиваем в фольгу и запекаем в течение часа при температуре 200 градусов. После остывания очищаем и нарезаем мелкими кубиками.
Перекладываем свеклу в тарелку, поливаем масло и перемешиваем, чтоб она не окрашивала остальные ингредиенты. Лук нарезаем тонкими полукольцами и оставляем в пиале с яблочным уксусом на десять минут.
Огурцы нарезаем маленькими кубиками. Зелень промываем, обсушиваем и нарезаем. Смешиваем все ингредиенты вместе и приправляем.
Финский салат из свеклы
Напоследок рассмотрим очень необычное блюдо. Фины заправляют его свекольным соком с уксусом. Мы взяли вариант, который ближе к нашей кухне. Для приготовления берем:
- две средние свеклы;
- четыре небольших картофеля;
- одно яблоко (кислое);
- один лук;
- три-четыре маринованных огурца;
- столовую ложку огуречного рассола;
- столовую ложку растительного масла;
- чайную ложку кунжута.
Свеклу отвариваем, очищаем и нарезаем средними кусочками. Отвариваем и нарезаем кубиками картофель.
Лук очищаем и мелко нарезаем. Заливаем его рассолом и убираем в сторону. Яблоко нужно вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками.
Складываюем все ингредиенты в пиалу или салатницу, заправляем маслом и посыпаем кунжутом. Для лучшего результата можно оставить салат настаиваться около 30 минут.