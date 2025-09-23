Рассказываем, какие интересные салаты из свеклы можно приготовить, чтоб удивить гостей.

Салаты из свеклы давно обрели заслуженную популярность. Многие из них давно приелись, а потому стоит попробовать какие-то новые рецепты.

Сейчас самый разгар сезона свеклы, когда она максимально вкусная и полезная. Мы подобрали несколько необычных салатов, которые удивят ваших близких.

Салат из свеклы и селедки

На праздничный стол прекрасно подойдет салат со свеклой и селедкой, но не шуба, а совсем другое блюдо. Для него берем:

300 граммов селедки;

одну вареную свеклу;

половину красной луковицы;

половину банки консервированного горошка;

укроп;

растительно масло;

черный перец;

чайную ложку соли;

чайную ложку сахара;

столовую ложку уксуса;

половину стакана воды.

Луковицу нарезаем полукольцами и перемещаем ее в тарелку. Всыпаем сахар, соль и заливаем водой с уксусом. Перемешиваем и оставляем мариноваться.

Свеклу чистим и нарезаем полосками. Рыбу очищаем от косточек и шкурки, нарезаем также полосками. Когда лук будет готов, смешиваем все ингредиенты, приправляем по вкусу и заправляем маслом.

Салат Королевский со свеклой и черносливом

Это очень вкусный, сытный салат из свеклы с насыщенным вкусом. Он станет украшением стола и удивит гостей. Для приготовления берем:

две средних свеклы;

одну морковь;

200 граммов куриного филе;

100 граммов чернослива;

100 граммов сыра;

75 граммов грецких орехов;

два зубчика чеснока;

150 граммов майонеза.

Свеклу и морковь отвариваем до готовности. Натираем их на терку. Филе нарезаем кубиком и обжариваем до готовности на небольшом количестве растительного масла. Чернослив мелко нарезаем, а сыр - натираем на терке.

Орехи перебиваем блендером в крупную крошку, а чеснок - под пресс. Теперь собираем салат, он выкладывается слоями: половину свеклы, филе, орехи, майонез, морковь, тертый сыр, майонез, чернослив, майонез. Оставшуюся свеклу смешиваем с чесноком и выкладываем последним слоем.

Салат нужно оставить в холодильнике на пару часов для пропитки и можно подавать.

Салат из свеклы с соленым огурцом и луком

Это очень простой салат из свеклы. Его приготовление занимает минимум времени и усилий. Для блюда берем:

две свеклы;

300 граммов соленых огурцов;

100 граммов репчатого лука;

столовую ложку уксуса (3%);

перья зеленого лука;

веточку петрушки;

четыре столовые ложки растительного масла;

соль;

черный молотый перец.

Вымытую свеклу заворачиваем в фольгу и запекаем в течение часа при температуре 200 градусов. После остывания очищаем и нарезаем мелкими кубиками.

Перекладываем свеклу в тарелку, поливаем масло и перемешиваем, чтоб она не окрашивала остальные ингредиенты. Лук нарезаем тонкими полукольцами и оставляем в пиале с яблочным уксусом на десять минут.

Огурцы нарезаем маленькими кубиками. Зелень промываем, обсушиваем и нарезаем. Смешиваем все ингредиенты вместе и приправляем.

Финский салат из свеклы

Напоследок рассмотрим очень необычное блюдо. Фины заправляют его свекольным соком с уксусом. Мы взяли вариант, который ближе к нашей кухне. Для приготовления берем:

две средние свеклы;

четыре небольших картофеля;

одно яблоко (кислое);

один лук;

три-четыре маринованных огурца;

столовую ложку огуречного рассола;

столовую ложку растительного масла;

чайную ложку кунжута.

Свеклу отвариваем, очищаем и нарезаем средними кусочками. Отвариваем и нарезаем кубиками картофель.

Лук очищаем и мелко нарезаем. Заливаем его рассолом и убираем в сторону. Яблоко нужно вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками.

Складываюем все ингредиенты в пиалу или салатницу, заправляем маслом и посыпаем кунжутом. Для лучшего результата можно оставить салат настаиваться около 30 минут.

