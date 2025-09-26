За все время пребывания на государственных должностях в течение нескольких десятилетий политик Петр Порошенко сделал все, чтобы Украина вступила в войну слабой и неподготовленной – с разграбленной армией, уничтоженными добровольческими батальонами, русским языком и церковью. Политолог Петр Олещук напомнил наиболее знаковые факты из биографии политика в его 60-й день рождения.

"Украина дала ему все. Но Порошенко встречает 60 лет с антирейтингом в 75%, подозрением в госизмене и миллиардами в кармане. Если бы существовали АНТИ-награды, Петр собрал бы все", – написал эксперт.

Петр Олещук также собрал "ТОП-10 званий Порошенко к его юбилею". Среди них – "отец-основатель Партии регионов" и "важный член команды Януковича", когда Порошенко работал "министром экономического развития и торговли, а также министром экономики".

"Армия. Разрушитель. Подрывал обороноспособность страны. Позволил уничтожить 6 (!) военных складов. В воздух взлетело 210 тысяч тонн боеприпасов – 40% всех запасов боеприпасов Украины. Оставил дырявыми границы Украины. Придумал мегапроект "Стена"... Уничтожил добровольческие батальоны. Позволил их расстрелять под Иловайском, пока сам проводил парад на Крещатике и заигрывал с путиным", – отметил эксперт.

Олещук также напомнил о "языке" и "вере" Порошенко.

"Язык. Активный носитель русского. Защищал русский, пока мог. Несмотря на вторжение рф, продолжает общаться на русском. На камеру – патриот, в жизни – его семья является носителем русской культуры. Сын Порошенко в футболке с надписью Russia, сваты – из Петербурга, невестка – из россии. Вера. Пономарь московской церкви. Он даже записался в секцию пономарей русской православной церкви и водил крестные ходы", – отметил политолог.

Отдельно он напомнил и о связях Порошенко с Кремлем.

"Благодарный вассал путина. "Жму руку! Обнимаю!" в адрес Путина как раз во время ожесточенных боев под Дебальцево – символ отсутствия и крошки человечности у Порошенко", – написал эксперт.

Среди других "антизваний" – "Заробитчанин", который "обогатился на войне в 20 раз, войдя в тройку олигархов", "патриот Британии", поскольку его дети живут и работают за границей, "дипломат, сливший Трампа", и "государственный изменник", торговавший углем из ОРДЛО.

"В 60 лет можно было бы собрать и 60 "АНТИ званий" для Порошенко. Ведь этот политик сделал все, чтобы Украина вошла слабой и не готовой к вторжению Путина. И, к сожалению, ему это удалось. Итак, с Днем рождения, Петр Алексеевич! Не забудьте благодарно пожать руку Путину. Потому что он будет звонить. Поздравлять", – резюмировал Олещук.

Как сообщалось, партийные структуры "Европейской солидарности" Петра Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ, а депутаты продолжают вести роскошную жизнь даже во время войны. Из-за этого партия оказалась в эпицентре громких скандалов на местном уровне и переживает политический кризис.