Противник перебросил на это направление подразделения морской пехоты, однако сейчас все они "завязли" в боях в районе Доброполья.

Ситуация на границе Днепропетровщины динамичная, поскольку противник там пытается продвинуться, используя тактику "тысячи порезов", поскольку не имеет сил для быстрого прорыва украинской обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами. "Днепропетровщина - это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточные. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян) там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств", - рассказал он.

По словам Сырского, противник перебрасывал с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать нашу оборону и сделать рывок либо в Запорожскую, либо в Днепропетровскую область.

"Но мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Ситуация вокруг Днепропетровщины

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович, комментируя ситуацию на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, отметил, что враг "ниже на Донецком отрезке" уже зашел на территорию Днепропетровской области. Россияне там пытаются продвигаться "протечками, инфильтрацией", а с этим крайне трудно бороться, отметил эксперт.

Военный обозреватель пояснил, что для сдерживания врага на этом направлении Силам обороны Украины не хватает пехоты.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк обратил внимание, что Россия не смогла за достаточно длительное время захватить ключевые украинские города-крепости на востоке - Торецк, Покровск, Часов Яр. По его объяснению, для взятия таких укрепленных объектов врагу нужна хорошо подготовленная штурмовая пехота, которой сейчас не хватает россиянам.

