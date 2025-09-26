Эти модные решения придадут любым образам уверенности и утонченности, отметил стилист.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал ТОП-5 стильных осенних трендов для офиса. В своем Instagram он поделился соответствующей подборкой.

"Осень - это не только о шарфах и пледах, это еще и о стильных решениях для твоего офисного гардероба! В этом поле собрал для вас наиболее элегантные и универсальные элементы, которые придадут твоему образу уверенности и утонченности", - отметил стилист.

Модные тренды осени 2025 - что носить в офис

По его словам, вот какие решения "стопроцентно" добавят элегантности вашему образу:

Классические брюки с высокой талией. По словам дизайнера, это классика, которая всегда выглядит модно, элегантно и стильно. Такие брюки подходят к любой офисной ситуации, а также могут быть комбинированы с любым верхом.

"Это может быть просто свитер или элегантные красивые блузки и даже кроп-топы. Такие брюки подходят всем, они добавляют утонченности и будут "изюминкой" в твоем гардеробе", - отметил Андре Тан.

Платье с длинным рукавом или с рукавом 7/8. Как подчеркнул дизайнер, платье всегда женственно, элегантно.

"Что касается цвета, то я всегда настаиваю на "маленьком черном платье". Также это может быть бежевое, темно-синее, бардовое платье", - добавил стилист.

Классические блузы из шелка или хлопка. Они идеально подходят для офиса, добавляют элегантности, а также выглядят дорого и прекрасно, сказзл Андре Тан:

"Классно сочетаются с брюками или юбками. Пастельные цвета, нейтральные оттенки идеально подходят для осенне-зимнего сезона".

Классические жакеты и пиджаки. Это то, что всегда в тренде, особенно в осенний период, отметил дизайнер. По его словам, они добавляют образу элегантности, и могут быть как из плотных, так и из легких тканей. При этом Андре Тан посоветовал акцентные плечи, которые сейчас очень модные.

Ботинки на низком каблуке. Это не только удобно, но и очень элегантно, сказал Андре Тан. Они подходят для осенних прогулок и прекрасно сочетаются с офисным стилем. Посоветовал выбирать классические черные или коричневые модели, которые отлично дополнят любые образы.

