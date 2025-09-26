Блогерша откровенно призналась, что для нее значит быть мамой.

Блогер-миллионник Даша Квиткова растрогала поклонников семейными фотографиями. Девушка показала свою копию - сына Льва, которому недавно исполнилось 4 года.

В своем блоге в Instagram Даша опубликовала милый коллаж с фотографиями. На кадрах она обнимается со своим ребенком. Мама и сын выглядят очень счастливыми, улыбаясь на камеру.

Квиткова в очередной раз высказалась, что невероятно рада быть мамой Льва. Она старается наслаждаться каждым мгновением вместе, а также делает все, чтобы мальчик чаще улыбался.

"Не представляю своей жизни без его смеха. Просто выиграла лотерею, когда стала твоей мамой", - написала блогерша в stories.

Даша Квиткова - личная жизнь

Блогер Даша Квиткова получила первую популярность после победы в реалити-шоу "Холостяк". Ее отношения с Никитой Добрыниным продолжились после проекта. В 2020 году пара поженилась, а через год у них родился общий сын Лев.

Однако, после начала полномасштабного вторжения в их браке произошел кризис. В 2023-м Квиткова и Добрынин официально заявили о разводе.

Сейчас блогерша находится в новых отношениях с футболистом Владимиром Бражко, который недавно сделал Даше предложение. В сети активно обсуждают стоимость кольца, которое выбрал парень для помолвки.

