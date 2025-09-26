В списке есть Телец и Лев.

Энергетические потоки Вселенной формируют период, когда шесть знаков Зодиака ожидают заметные перемены в финансовой сфере. С конца сентября мы находимся под влиянием мощного энергетического сдвига, который принесет ощутимые изменения в доходах, контрактах и карьерных возможностях, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Марс, символ целеустремленности и амбиций, вошел в знак Скорпиона 22 сентября, наполнив представителей этих знаков концентрацией и решимостью добиться желаемого, в том числе финансового. Профессиональный астролог Елена Хатор объясняет, что энергия этого периода особенно "взрывная", так как Марс формирует напряженный аспект с Плутоном в Водолее до 1 октября, что оказывает влияние на любые денежные вопросы. При этом астролог отмечает, что Марс останется в Скорпионе до 3 ноября, позволяя финансовым изменениям проявляться постепенно в течение нескольких недель.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на серьезные перемены в финансах до ноября 2025 года. Хатор отмечает, что Марс делает их особенно сильными в переговорах и деловых вопросах. В ближайшие недели у Тельцов проявится ясность мысли и убедительность, что поможет продемонстрировать свою ценность и добиться успеха в сделках. Астролог уточняет, что пик силы убеждения наступит в середине октября, когда соединятся Меркурий и Марс, и это станет удачным временем для заработка или заключения выгодных контрактов.

Лев

Львы в этот период будут ощущать рост финансовых возможностей и выделяться среди конкурентов. Хатор объясняет, что Марс в Скорпионе придает им силу для достижения целей и открытия новых возможностей. Вплоть до ноября Львы смогут использовать шансы, которые на первый взгляд кажутся слишком заманчивыми, чтобы быть правдой, будь то повышение или запуск дополнительного проекта, и получить значительный доход.

Скорпион

Скорпионы переживают особенно удачный период для финансового роста. Хатор подчеркивает, что с конца 2023 года у Скорпионов были трудности, но сейчас они полностью восстановлены. Они могут заключать сделки и продвигать свои идеи с высокой эффективностью. Основным условием успеха астролог считает постоянство: для того чтобы удержаться на вершине, необходимо проявлять последовательность в действиях.

Водолей

Водолеи будут активно стремиться к финансовым результатам, и этот период потребует от них энергии и целеустремленности. Астролог обращает внимание, что важную роль будет играть не только знания, но и связи – встречи и общение с людьми помогут добиться карьерного и финансового прогресса. При правильном подходе это время может стать одним из наиболее успешных в карьере 2025 года.

Козерог

Козероги смогут успешно реализовывать свои цели и получать финансовую отдачу от усилий. Хатор отмечает, что, несмотря на привычку работать в одиночку, Козерогам стоит использовать коллективные проекты и нетворкинг, особенно во второй половине октября. Новолуние в Весах 21 октября станет благоприятным моментом для воплощения планов и получения прибыли.

Овен

Овны, управляемые Марсом, почувствуют мощный приток энергии для достижения финансовых целей. Скорпионский Марс подарит ясность мыслей и мотивацию, а совместная работа с партнерами позволит зарабатывать значительные суммы. Однако астролог предупреждает о важности контроля расходов: без умеренности соблазн потратить деньги быстро может снизить долгосрочные результаты.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака вытащат "золотой билет" у Вселенной и исполнят мечты.

Вас также могут заинтересовать новости: