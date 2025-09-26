Украина запретила въезд трем высокопоставленным венгерским военным, - Сибига

Это произошло из-за запрета Венгрии на въезд для украинских военнослужащих.

Украина "зеркальным ответом" запретила въезд трем высокопоставленным венгерским военным.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнув, что "каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение к нашим воинам".

"Мы запретили въезд трем высокопоставленным венгерским военным. Наш зеркальный ответ на предыдущий безосновательный запрет Венгрии на въезд для наших военных", - подчеркнул глава МИД.

Больше о санкциях от Венгрии

Как сообщалось, ранее Венгрия ввела санкции против трех должностных лиц Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в связи со смертью мобилизованного этнического венгра, который имел двойное гражданство.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что санкции были введены против трех человек, которым был запрещен въезд на территорию Венгрии.

Речь идет о начальнике Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего Оперативного командования "Запад" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковника Романа Юзвенко).

