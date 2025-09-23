Нежные крабовые палочки с пикантной начинкой - идеальное сочетание.

Крабовые палочки вкусные сами по себе, а если их начинить, то будет шикарная закуска. Начинка может быть какой угодно - овощи, рыба или икра, но самой популярной считается сырно-яичная масса. Блюдо получается очень интересным на вкус, с ноткой морепродуктов.

Фаршированные крабовые палочки с сыром и чесноком

Чтобы палочки легко развернулись, покупайте качественный замороженный продукт и заранее разморозьте. Срок годности закуски небольшой, поэтому готовьте сразу перед подачей.

Вам понадобятся такие продукты:

двести пятьдесят грамм крабовых палочек;

сто грамм сыра;

два яйца;

зубчик чеснока;

три ложки майонеза;

зелень по вкусу.

Размороженные палочки нужно размять пальцами по всей длине и развернуть. Если продукт плохо разворачивается и рвется, то можно отварить его несколько минут в кипятке.

Яйца сварить вкрутую. Натереть на самой мелкой терке, как и сыр. Чеснок выдавить через пресс. Соединить все ингредиенты, добавить майонез и перемешать до однородности. По желанию вмешайте рубленую зелень.

Готовую начинку нанесите на развернутую палочку с одной стороны. Заверните фаршированные крабовые палочки в рулеты и разрежьте пополам диагональным срезом для красивой подачи.

Крабовые палочки, фаршированные ветчиной

Этот рецепт считается более сытным. Для начинки можно брать любой вид мяса, например, шинку или копченую курицу.

Полный список ингредиентов:

двести грамм крабовых палочек;

сто грамм ветчины;

сто грамм сыра;

ложка майонеза;

ложка сметаны;

пучок зелени.

Палочки развернуть, как описано в предыдущем рецепте. Ветчину нарезать соломкой, сыр натереть, зелень мелко нарубить. Смешать все ингредиенты со сметаной и майонезом, слегка посолить и начинить рулетики.

Если после приготовления еще остались палочки, то предлагаем приготовить восхитительный крабовый салат с овощами и сыром.

