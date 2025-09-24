Сопровождение жены с инвалидностью является основанием для выезда за границу, но только при наличии нескольких документов.

В Украине продолжается военное положение, во время действия которого ограничено передвижение украинцев за пределы страны. Хотя правительство разрешило выезд за границу до 22 лет, остальные мужчины не могут покинуть Украину без уважительных обстоятельств. Одним из них считается сопровождение тяжелобольной жены.

Детали о том, как выехать за границу с женой с инвалидностью, эксклюзивно для УНИАН рассказал адвокат Геннадий Капралов.

Как работает сопровождение человека с инвалидностью 1 и 2 группы через границу в 2025 году

Военнообязанные мужчины, которые оформили отсрочку на основании того, что имеют жену с инвалидностью 1 или 2 группы, могут без проблем выезжать за границу для их сопровождения, поскольку наличие одной из этих групп у лица предполагает, что оно нуждается в постороннем уходе, опеке или попечительстве.

Чтобы был возможен выезд мужчин из Украины, сопровождение человека с инвалидностью должно быть подкреплено документами:

справка МСЭК, подтверждающая наличие 1 или 2 группы инвалидности у жены;

справка о предоставлении отсрочки;

военно-учетный мужа;

заграничные паспорта обоих лиц.

Мужчина может выехать из Украины, сопровождая жену с инвалидностью, на 30 дней. Если же женщина должна находиться за границей на лечении дольше, то мужчина также может остаться с ней, но для этого нужно будет предоставить документы из медучреждения, в которых будет указано, сколько времени должен длиться уход.

Если пограничники откажут мужу в выезде за границу для сопровождения жены с инвалидностью, то нужно получить этот отказ в письменной форме, а затем обратиться в суд и обжаловать его.

Можно ли выехать с женой с инвалидностью 3 группы

Закон прямо не дает права мужу выезжать из страны, сопровождая жену с 3 группой инвалидности, но военнообязанный может выехать, если будет иметь консультативное заключение врача, в котором будет говориться, что его жене нужно сопровождение мужа. Такой документ, потому что не все лица с 3 группой инвалидности нуждаются в посторонней помощи. К примеру, если у женщины инвалидность из-за травмы, то нужен консультативное заключение травматолога.

Зная, какие документы нужны для выезда за границу для с инвалидностью 3-й группы в Украине, возможно законно покинуть Украину, но только на определенный врачом срок.

