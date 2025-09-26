Россияне просачиваются в Купянск, есть фиксация в центральной части города, - Deep State

Противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город.

Враг продолжает просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем.

Как сообщает мониторинговый проект Deep State, осуществляется фиксация в центральной части города, а также россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный".

По информации аналитиков, Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".

"Однако стоит отметить, что врагу, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность. В помощь пехоте по району, особенно, на окраинах города работают дроны и минометы, которые осуществляют поражение по позициям украинских бойцов, группам зачистки и т.д.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город и очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага.

Купянск сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Deep State писал, что враг через газовую трубу преодолевал Оскол и заходил в Купянск. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс якобы такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято возле Купянска.

Для передвижения в трубе использовали специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделали специальные места для отдыха и запасы провизии.

