Ответ на новую угрозу является сложной задачей для альянса.

Инциденты с российскими дронами и истребителями в небе над странами НАТО привлекли внимание к тому, как альянс на них реагирует. Сейчас НАТО спешит внедрить новые технологии, благодаря которым военные смогут обнаруживать БпЛА на большом расстоянии, а также обеспечить армии недорогими средствами защиты. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам польских чиновников, Россия планирует новые вторжения в страну. Дроны, которые были сбиты в начале сентября, были модифицированы дополнительными топливными баками, чтобы они могли летать на большее расстояние. Это свидетельствует о том, что Москва намеренно отправила их через Украину в Польшу.

Реакция НАТО на атаки РФ

После такого вторжения Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич собрал силы альянса под флагом "Восточный страж", чтобы подготовиться к распространению российской агрессии.

"Реагирование на новую угрозу является сложной задачей для НАТО, которое защищает своих 32 членов, но не имеет полномочий принимать меры везде. Например, нарушения работы аэропортов, как правило, подпадают под юрисдикцию министерств внутренних дел или органов национальной безопасности, а не военных", - объяснили в WSJ.

В то же время война в Украине показала, что защита от дроновых атак является сложной и дорогостоящей задачей. Беспилотники обычно очень маленькие, медленные и летают на низкой высоте, чтобы их могли обнаружить военные радиолокационные системы.

"Оружие, которое защитники могут использовать для сбивания БпЛА, такое как ракеты-перехватчики Patriot, стоит гораздо дороже за один выстрел, чем сами дроны, а запасы боеприпасов ограничены", - подчеркнули в публикации.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гринкевич "имеет необходимые инструменты и полномочия для обеспечения нашей обороны".

По его словам, "Восточный страж" "добавляет дополнительной силы и гибкости нашей позиции на восточном фланге - и в любом другом месте, где это может понадобиться".

Что не так с обороной альянса против дронов РФ

В то же время в WSJ отметили:

"Однако война в Украине дала России более трех лет опыта в многомерной войне, которая сочетает гибридные действия, направленные на нарушение гражданской жизни, с военным подходом, предусматривающим массовые обстрелы дешевой и одноразовой артиллерией и дронами для преодоления обороны противника".

Однако НАТО продолжает готовиться к таким угрозам, а война с использованием БпЛА лишь недавно стала приоритетом для членов альянса.

"Самая большая проблема сейчас заключается в том, что европейцы настолько сосредоточены на высоком уровне конфликта, что не уделяют достаточно внимания низкому уровню войны. Россияне учились, и значительная часть того, что они будут делать в следующей войне, будет связана с низким уровнем", - объяснил директор компании Rochan Consulting, базирующейся в Гданьске (Польша), которая анализирует российские вооруженные силы, Конрад Музыка.

В свою очередь на этой неделе вооруженные силы Германии проводят трехдневные учения в центре Гамбурга, отрабатывая гипотетическую атаку дронов на войска НАТО. По словам немецких военных, маневры включают отработку перехвата дронов с помощью глушителей и сеток.

"Несанкционированные полеты дронов над казармами и портом Гамбурга являются обычным явлением, но ни один из них не был перехвачен, сообщил представитель власти немецким СМИ. Немецкие военные имеют право сбивать дроны только над своими объектами, тогда как полиция имеет такое право в любом другом месте. Гражданским лицам запрещено каким-либо образом вмешиваться в работу дронов, в частности заглушать их сигналы. Северные земли Германии, морские порты которых имеют решающее значение для торговли и энергоснабжения, работают над разработкой стратегии противодействия дронам", - подчеркнули в WSJ.

Нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему страны НАТО не сбивают в своем небе самолеты РФ. Он считает, что большинство членов Альянса боятся возможной реакции РФ.

"Конечно, есть несколько лидеров, которые не боятся, я знаю таких. Но большинство государств - боятся. Боятся, и, я думаю, не зря: Россия действительно сумасшедшая", - подчеркнул глава государства.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала резкое заявление об инцидентах с дронами. По ее словам, РФ остается главным противником Европы, который стремится дестабилизировать обстановку на континенте. Фредериксен считает, что такие атаки "имеют целью запутать нас и сделать неуверенными".

"И это от трусливого врага, который не смеет заявить о себе", - добавила она.

