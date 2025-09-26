Она вдвое моложе его.

Британский актер и комик Саша Барон Коэн, известный по ролям Бората и Али Джи, снова оказался в центре внимания.

Как пишет Mirror, после развода с австралийской актрисой Айлой Фишер, который обошелся ему в 120 миллионов фунтов стерлингов, звезду заметили на свидании с 27-летней моделью и звездой OnlyFans Ханной Палмер. Девушка имеет более 2 миллионов подписчиков в Instagram.

Пара познакомилась на праздновании дня рождения режиссера Тайки Вайтити на Ибице, куда Ханна была приглашенной благодаря дружбе с женой режиссера - певицей Ритой Орой. Инсайдеры утверждают, что между ними вспыхнула симпатия:

Видео дня

"Ханна - очень веселая девушка, она такая же умная, как и красивая. Саша - очень счастливый человек, что ему удалось договориться с ней о свидании. Она настоящая находка".

Недавно их видели вместе в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, они ужинали более двух часов, много разговаривали, а потом покинули ресторан отдельно, однако сели в одну машину.

Напомним, недавно Коэн поразил фанов своим превращением для роли в Marvel. Актер серьезно поработал над физической формой и даже появился на обложке Men's Fitness UK.

Вас также могут заинтересовать новости: