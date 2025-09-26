Также предлагается изменить процедуру голосования для предотвращения блокирования Венгрией решений ЕС.

Еврокомиссия официально предложила европейским столицам использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины на сумму 140 миллиардов евро, пишет Politico.

Отмечается, что эта идея была представлена национальным лидерам накануне встречи послов ЕС, где они будут готовить встречу европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Как пишет издание, в течение последних недель неофициально обсуждались общие вопросы этого плана. Предлагается, чтобы Украина вернула заем только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации. Если это произойдет, ЕС вернет средства Euroclear (бельгийской финансовой компании, которая хранит российские замороженные активы).

Видео дня

В Еврокомиссии считают, что кредит должен быть выдан траншами и использован для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.

Комиссия также предложила изменить процедуру возобновления санкций - с единогласия на квалифицированное большинство для того, чтобы уменьшить риск блокирования процесса Венгрией и возвращения активов России.

Репарационный кредит - главные новости

Европейский Союз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Речь идет о "репарационном кредите", который будет погашен, когда Украина получит от России репарации за убытки, понесенные во время полномасштабной войны.

Брюссель наконец получил мощную поддержку своих усилий по передаче миллиардов евро замороженных российских государственных активов Украине. Высокопоставленный чиновник Германии сообщил, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: