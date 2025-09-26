В поисках ярких красок: восемь дендропарков Украины, которые стоит посетить этой осенью

Осень приносит украинцам весьма неприятные холод и дожди, но также радует глаз невероятными яркими красками. УНИАН.Туризм собрал подборку дендропарков Украины, куда можно отправиться за приятными впечатлениями этой осенью.

В Украине можно найти много парков и лесов, густо покрытых деревьями, и осенью все они радуют глаз желто-багряными красками. По мере того, как осень накрывает украинские города и села, самое время подумать над тем, куда отправиться за самыми яркими осенними фотографиями.

Софиевка, Черкасская область

Пожалуй, это один из самых известных дендрологических парков Украины, имеющий статус национального и ныне находящийся под защитой ЮНЕСКО. Расположенный в северной части города Умань на берегах реки Каменки, этот шедевр мирового садово-паркового искусства общей площадью почти 180 гектаров был основан в конце 18 века польским магнатом Станиславом Щенсным Потоцким и назван в честь его жены Софии.

Стоит отметить, что парк был создан искусственно – до того на этой местности было мало деревьев, а те более 3300 сортов деревьев и кустов, которые там можно увидеть на сегодняшний день, высаживались садоводами в течение многих лет.

Видео дня

Кроме, собственно, растений в Софиевском парке можно увидеть большое количество искусственных водопадов, прудов, скал и гротов, а также дворцы, павильоны, скульптуры, беседки и многое другое.

Вход в парк на данный момент стоит 200 гривень, приобрести билеты можно на его официальном сайте.

Александрия, Киевская область

Это еще один дендропарк в Украине общенационального значения, и главная туристическая изюминка города Белая Церковь менее чем в 100 километрах от Киева. Дендропарк "Александрия" на самом деле аж на 8 лет старше "Софиевки" – его построили в 1788 году.

Основательницей парка была графиня Александра Браницкая (Энгельгардт), жена великого гетмана коронного Королевства Польского Францишека Ксаверия Браницкого. В то время вся Белая Церковь была фактически частным городом этой очень влиятельной семьи, поэтому они проводили там много времени. Браницкая вдохновилась парками в европейских столицах, в которых она успела побывать, и решила построить такой собственный.

Сейчас "Александрия", имеющая общую площадь чуть более 400 гектаров, считается крупнейшим в Украине архитектурно оформленным ландшафтным парком. Парк расположен на берегу реки Рось, также там есть живописные озера с лебедями и водопады, длинные аллеи для прогулок, огромные поляны, дворцы, ротонды, беседки, скульптуры и много других интересных локаций.

Взрослый входной билет в парк сейчас стоит 150 гривень. Больше о дендропарке "Александрия" читайте в нашем отдельном материале.

Сторожинецкий дендропарк, Черновицкая область

Этот парк общегосударственного значения в городе Сторожинец на Буковине был основан в начале 20 века, еще во времена Австро-Венгрии, на месте лесного массива.

Поскольку сейчас парк подчиняется местному лесному техникуму, он является не только популярным местом для прогулок, но и учебной базой, за которой внимательно ухаживают и развивают.

Парк небольшой, если сравнивать с "Софиевкой" и "Александрией" – всего 17,5 гектаров, но, тем не менее, поражает многообразием растительного мира. В парке сейчас растет почти тысяча деревьев и кустов, большинство из которых являются экзотическими.

Посетить парк можно бесплатно, но время его работы ограничено – только с 9:00 до 17:00.

Высокогорный дендропарк, Ивано-Франковская область

Этот парк общегосударственного значения расположен возле села Быстрица Надворнянского района Ивано-Франковской области, в пределах природного заповедника "Горганы", и раскинулся аж на 124 гектара. А еще это единственный дендропарк в Украине, расположенный выше 1000 метров над уровнем моря.

Заложили его в 1963 году, и почти за 20 лет парк получил статус памятника садово-паркового искусства. Основа коллекции парка – вечнозеленые хвойные деревья и кусты, но также там есть и немало растений, которые меняют цвет осенью.

Хотя Высокогорный дендропарк пользуется большей популярностью весной, в период цветения крокусов, осенью там может быть тоже интересно.

Посещение парка является бесплатным.

Оброшинский дендропарк, Львовская область

Это один из старейших дендропарков Украины, основанный еще в 1730 году в селе Оброшино Пустомытовского района на Львовщине. Сейчас на площади 5 гектаров в этом парке общегосударственного значения можно увидеть более 60 видов деревьев и кустарников, среди которых есть редкие и экзотические.

Кроме того, в середине 20 века на его территории обустроили зоологический уголок, главным украшением которого являются олени, живущие в приближенных к диким условиях.

Вход в парк бесплатный.

Добропарк, Киевская область

Это, пожалуй, самый известный частный дендрологический парк в Украине, имеющий общую площадь целых 300 гектаров. Парк совсем молодой – впервые для публики его открыли только в 2020 году, и несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты его полностью разграбили, уже в мае 2022 года он снова начал принимать посетителей.

Парк оформлен в современном стиле – с велодорожками, искусственными озерами, фудкортами и всеми удобствами. А еще там регулярно устраивают тематические выставки – в мае гостей зовут на тюльпаны, летом на лаванду, а осенью на тыквы и хризантемы.

Расположен парк почти в 30 километрах от Киева, а добраться туда можно от станции метро Житомирская на маршрутках номер 373, 375 и 711.

Стоимость билетов в парк для взрослых составляет 400 гривень.

Феофания, Киев

Хотя официально "Феофания" и не имеет статуса дендропарка, он уже считается парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения и предлагает идеальные условия для осенней фотосессии среди ярких листьев. А еще он расположен в пределах Киева, поэтому жители столицы могут попасть туда очень быстро.

Поскольку это молодой парк, основанный уже во времена независимой Украины, в 1992 году, там применялся более современный подход к ландшафтному дизайну. При этом парк гармонично сочетает природные объекты с искусственно созданными – аллеями, беседками, целебными источниками.

Взрослый входной билет в парк сейчас стоит 60 гривень.

Музей под открытым небом в Пирогово, Киев

Это еще одна популярная локация среди киевлян и гостей столицы, которые охотятся за красивыми и яркими фото среди деревьев и цветов. Причем в каждое время года Национальный музей народной архитектуры и быта Украины выглядит по-своему волшебно.

Там действительно много деревьев и других растений, среди которых очень приятно прогуливаться. Но в первую очередь славится он не этим, а тематическими экспозициями из лучших образцов украинской народной архитектуры 16-20 веков. Все эти величественные деревянные церкви, яркие хаты мазанки и мощные мельницы очень органично смотрятся на фоне желто-багряных деревьев.

А еще в музее регулярно проводятся различные тематические события – фестивали, выставки, народные празднования.

Взрослые билеты в парк стоят 150 гривень.

***

Многие люди не любят путешествовать осенью, но на самом деле даже в это мрачное время года в Украине можно получить приятные туристические впечатления – будь то поездка на выходные за город, уикенд в историческом городе или карпатский воркейшн.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.