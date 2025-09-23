Рассказываем, какие документы нужны, чтоб оформить отсрочку из-за инвалидности жены.

Из-за полномасштабной войны в Украине продолжается призыв граждан в войско. В то же время существует множество разных оснований, которые освобождают военнообязанных лиц от участия в боевых действиях.

Мы узнали об одном из таких вариантов. Адвокат Геннадий Капралов рассказал УНИАН, можно ли оформить уход за инвалидом 3 группы в Украине, чтоб получить отсрочку от службы в армии.

Отсрочка по уходу за инвалидом: как оформить и могут ли отказать

По словам адвоката, военнообязанный мужчина может оформить отсрочку из-за того, что его жена имеет 3 группу инвалидности. В соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочка предоставляется военнообязанным, у которых есть жена с инвалидностью, и в документе не указано, что у нее должна быть инвалидность именно первой или второй группы.

Видео дня

Он отметил, что основные документы, подтверждающие право на предоставление отсрочки военнообязанному мужчине из-за наличия у жены инвалидности 3 группы, такие:

свидетельство о браке, подтверждающее родственную связь;

справка МСЭК о наличии группы инвалидности;

справка о составе семьи.

Однако иногда бывает, что отсрочка по уходу за инвалидом 3 группы не предоставляется, даже если все документы в порядке, а "Резерв+" обновлен.

"Если ТЦК отказываются предоставлять военнообязанному мужчине отсрочку на основании того, что его жена имеет 3 группу инвалидности, и при этом с документами для оформления отсрочки все в порядке, нужно требовать письменный отказ. Затем этот документ можно обжаловать в суде. Если суд примет решение в пользу военнообязанного, ТЦК будет обязана предоставить лицу отсрочку", - подчеркнул Геннадий Капралов.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

Вас также могут заинтересовать новости: