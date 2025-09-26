Степень и детали поражения пока уточняются.

В Краснодарском крае РФ вновь пылает Афипский нефтеперерабатывающий завод после ночной атаки Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. "В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот НПЗ находится в Краснодарском крае и в основном производит бензины, дизель и авиакеросин. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн/год. Завод задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

"Подтверждено попадание и пожар. Степень и детали поражения уточняются", - пишет Генштаб.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, Афипский НПЗ уже перед этим как минимум дважды был под атакой сил Украины - 7 и 28 августа. Этот НПЗ называют одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

В ночь на 26 сентября и сегодня утром Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на одной из установок Афипского НПЗ возник пожар в результате удара беспилотников.

"Обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, вызвав возгорание на площади 30 кв м", - говорилось в сообщении.

Как известно, с начала августа Украина активизировала удары по российским НПЗ.

