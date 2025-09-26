За неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории российских оккупантов.

Эффективность программы DeepStrike подтверждена не только нами, но и высоко оценена нашими партнерами. Об этом сказал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский на встрече с представителями СМИ.

"Это - наша сильная сторона, эффективная программа, которая уже доказала свою результативность. Это - части Сил беспилотных систем, осуществляющих дальнее огневое поражение", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что только за неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории врага, в частности, 52 предприятия военно-промышленного комплекса, которые производят оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны, которые ежедневно используется против Украины. Также добавил, что поражено 33 - военные цели, в частности, базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках.

"Эффективность DeepStrike подтверждена не только нами, но и высоко оценена нашими партнерами. Результаты известны. Это - топливный кризис на территории России, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение ее армии. Возможности военно-промышленного комплекса противника существенно снижены - и мы видим это на поле боя. Это заставило российский флот прятаться на базе в Новороссийске и выходить лишь на короткий срок - для ракетных ударов - и дальше снова возвращается в укрытия. Это также заставило противника оттянуть тактическую авиацию на значительные расстояния от линии фронта", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что продолжается наращивание и масштабирование подразделений, осуществляющих DeepStrike. По его словам, параллельно совершенствуется система их применения и командная вертикаль для достижения максимальной эффективности.

Программа DeepStrike - успехи

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отмечал, что эффективность ударов дронами DeepStrike в 15 раз превышает затраты для поражения. Он напомнил, что во время переговоров Россия запросила как одно из условий, чтобы Украина не наносила удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. По его словам, это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны.

