Самый тонкий iPhone удивил специалистов временем своей автономной работы

Согласно тестам, при активном использовании одного заряда для разных задач хватает в среднем на 12 часов экрана.

Время работы iPhone Air на одном заряде оказалось не таким критичным, как предполагалось до его выхода. На практике тонкий аппарат с аккумулятором ~3000 мАч демонстрирует показатели, сопоставимые с Android-смартфонами с батареей емкостью 5000 мАч.

Согласно тестам GSMArena, при активном использовании одного заряда для разных задач хватает в среднем на 12:44 часов экрана. В режиме разговора iPhone Air проработал 17 часов. Видео на нем можно смотреть беспрерывно 20 часов. В играх же результат скромнее – 8 часов и 34 минуты.

Для сравнения, iPhone 17 Pro Max в тех же тестах держит около 18 часов, 16 Pro – 14 часов и 17 минуты. А основной конкурент iPhone Air в лице Samsung Galaxy S25 Edge при активном использовании разрядился за 12 часов и 6 минут.

До 100% батарея заряжается за 1 час и 33 минуты, до 57% за пол часа и до 33% за 15 минут. Эти скорости далеки от лучших, которые можно встретить в этой ценовой категории, тем не менее прирост по сравнению с 16-й серией iPhone заметен.

УНИАН рассказывал, что ультратонкий iPhone Air, как оказалось, невозможно согнуть руками, несмотря на корпус толщиной 5.6 мм. В тесте на устойчивость к огню и царапинам смартфон тоже хорошо себя показал.

СМИ и блоггеры восхищаются ультратонким iPhone Air, но подчеркивают, что этот смартфон не для всех. Чтобы сделать корпус рекордно тонким и легким, Apple пришлось пойти на компромиссы: урезать камеру, оставить лишь один динамик, отказаться от физических Sim. Но тем, кому важны стиль и свежие впечатления, iPhone Air точно понравится.

