Ведущий рассказал, как решает конфликты с женой.

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов откровенно рассказал о конфликтах в браке с Екатериной Осадчей. Он поделился секретом крепких отношений.

В программе "Тур звездами" Юрий признался, что является наиболее конфликтным в семье, но вместе с тем он первый идет на контакт:

"Я первый конфликтный и я первый иду на примирение. Катя всегда очень спокойная, я у нее учусь спокойствию, но я больше, поскольку мы обе Девы, но очень разные, то от меня всегда начинается какая-то история".

По словам ведущего, больше всего его раздражает, когда все идет не по плану. Обычно в их семье ссоры происходят из-за каких-то мелочей в быту.

"Непунктуальность, несвоевременность каких-то вещей, ну, то, что может раздражать Деву. Вот это должно стоять так, а не так. Как правило, это мелкие какие-то бытовые вещи, к счастью", - рассказал Юрий.

Также Горбунов рассказал, каким образом он привык решать недоразумения с женой и что спасает их отношения:

"Самая важная черта, которую надо знать, уметь и воплощать в жизнь - это промолчать, на что-то закрыть глаза. Когда ты хочешь что-то сказать, помолчи минуту и ты перехочешь уже потом что-то говорить. И лучше всего все выяснять уже сегодня. Не переносить на завтра, а прямо сейчас. А спать ложиться уже в выясненных обстоятельствах. Потому что перенос на завтра - это только усугубляет разные варианты развития событий".

Не так давно Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с 55-летием.

