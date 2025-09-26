Компания провела внутреннюю проверку в связи с этой информацией.

Компания Microsoft решила заблокировать доступ израильской военной части к некоторым услугам после того, как предварительные доказательства подтвердили расследование журналистов о том, что программное обеспечение использовалось для слежки за телефонными звонками гражданских палестинцев. Об этом сообщает Sky News.

Согласно расследованию The Guardian и других СМИ, эта часть использовала программное обеспечение Microsoft Azure для хранения "миллионов" записей мобильных телефонных звонков палестинцев, проживающих в Газе и на оккупированном Израилем Западном берегу.

Из-за этого расследования Microsoft была обязана провести внутреннюю проверку, которая подтвердила информацию СМИ.

"Мы не предоставляем технологии для массового наблюдения за гражданским населением", - заявил президент Microsoft Брэд Смит в блоге компании.

По его словам, решение "прекратить и выключить" определенные подписки IMOD, среди которых использование конкретных облачных хранилищ и услуг искусственного интеллекта, не повлияет на услуги компании по кибербезопасности для Израиля и других стран Ближнего Востока.

Что этому предшествовало

В августе военные заявили The Guardian, что Microsoft "не сотрудничает и никогда не сотрудничала с (израильской армией) в сфере хранения или обработки данных".

В то же время из-за Microsoft начались протесты, где компанию обвиняли в связях с Израилем. В частности кампания No Azure for Apartheid приветствовала решение Microsoft заблокировать доступ израильской армии к определенным услугам.

"Это момент оправдания для тех смелых работников технологической отрасли, которые выступили и протестовали", - отметил исполнительный директор отделения Совета по американо-исламским отношениям в штате Вашингтон Имран Сиддики.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с жестким заявлением по поводу признания государства Палестина. В частности в министерстве раскритиковали Великобританию, Канаду и Австралию, которые признали существование такого государства. Там отметили, что этот шаг не способствует миру, а "еще больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения".

"Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, который пытается заставить его согласиться на неприемлемые границы", - отметили в заявлении МИД страны.

В свою очередь издание Axios сообщало, что Израиль начал наземную операцию на Газу. По словам журналистов, эта новая военная операция является эскалацией войны, которая длится уже почти два года.

Из-за этого вооруженные силы Израиля призвали миллион палестинцев в городе Газа покинуть его и переехать на юг, в "гуманитарные зоны". Известно, что город покинули 300 тысяч жителей.

