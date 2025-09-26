Сырский: Силы обороны имеют определенные успехи в районах боевых действий

Украина продолжает тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны, что позволяет маневрировать силами и не отдавать инициативу врагу.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский рассказал о ситуации на фронте, отметив, что она остается под контролем Сил обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генерал сказал на встрече с журналистами.

"Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной. Противник продолжает наступать на основных направлениях, в частности Покровском и Добропольском. Напряженная ситуация сохраняется также на Лиманском и Новопавловском направлениях. На других направлениях ситуация характеризуется боевыми действиями низкой интенсивности. В целом ситуация - под нашим контролем", - сказал Сырский.

Он добавил, что "за последнее время имеем определенные успехи", однако деталей не сообщил.

По информации Сырского, активный фронт сейчас имеет протяженность почти 1250 км. За год эта линия увеличилась примерно на 200 км. Кроме того, у нас еще есть 2400 км, где не ведутся боевые действия, но там мы также должны держать наши войска.

Общая укомплектованность наступательной группировки противника составляет около 712 тысяч человек, сообщил Главнокомандующий ВСУ.

"В среднем, ежедневно у нас происходит от 160 до 190 боевых столкновений. И примерно 15-20 штурмовых действий с нашей стороны. То есть мы продолжаем тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны. Это позволяет нам, во-первых, не отдавать инициативу врагу. А также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях", - отметил Сырский.

По его словам, враг применяет примерно вдвое больше артиллерийских снарядов. Украина это компенсирует за счет точности своих ударов, ведения разведки и поражения наиболее важных объектов противника.

Как сообщал УНИАН, по информации начальника разведки 1-го отдельного штурмового полка им. Да Винчи с позывным "Хром", для прорыва фронта в районе Покровска РФ специально создала объединенную группировку войск морской пехоты. Также россияне задействовали здесь в полном объеме 51-ю общевойсковую армию, которая состоит из бывших так называемых "ДНР-овских" бригад; мотострелковые полки как минимум нескольких дивизий из состава 8-й общевойсковой армии Южно-военного округа России.

Он отметил, что возле Покровска ситуация остается максимально сложной, потому что противник не оставляет намерений достичь успеха на этом участке фронта. Со своей стороны Силы обороны проводят тоже контрнаступательные операции и "продвигаются вперед".

Офицер также отметил, что усилиями Сил обороны Украины удалось сейчас несколько стабилизировать ситуацию и подвинуть противника от Доброполья. Значительные силы врага, по его словам, отрезаны на сегодняшний день от своих основных сил. Передовые их отряды фактически без возможности обеспечения их логистики.

