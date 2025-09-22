Рассказываем, имеют ли право правоохранители составлять на таких граждан административный протокол.

В Украине продолжается мобилизация мужчин в армию для защиты государства. Однако некоторые лица уклоняются от обязанностей, из-за чего их могут объявить в розыск.

Адвокат Геннадий Капралов рассказал УНИАН, когда так происходит и как узнать - в розыске ТЦК человек или нет.

Может ли ТЦК подать в розыск

По словам адвоката, ТЦК подают лиц в розыск непосредственно в двух случаях:

неявка по повестке для прохождения ВВК и уточнения военно-учетных данных;

когда лицо не уточнило вовремя свои данные.

Это основные административные правонарушения, касающиеся порядка воинского учета. Как отметил Геннадий Капралов, ТЦК готовят материалы о нарушении лицом воинского учета, направляют эту информацию в полицию, и ее вносят в реестр "Оберіг", а также в базу данных "АРМОР".

Однако бывают ситуации, когда человек даже не знает, что его объявили в розыск. Адвокат рассказал о таких случаях.

"Во-первых, лицу могла прийти повестка по месту учета, и человек, возможно, даже сходил за повесткой в ТЦК, получил направление на ВЛК, даже прошел его и получил отсрочку или бронирование. А система могла сформировать дублирующую повестку, о которой лицо не знало. Из-за неявки по такой повестке лицо могло стать нарушителем воинского учета. Чтобы решить такую проблему, нужно идти в ТЦК", - поделился специалист.

Еще одна причина, по которой лицо могло не знать, что оно в розыске, - неполучение повестки. К примеру, адрес, который указывал человек, стал неактуальным, и отправленная на него повестка вернулась в ТЦК. После этого он становится нарушителем воинского учета.

По словам адвоката, благодаря базе данных "АРМОР" правоохранители видят, что у лица есть проблемы с воинским учетом. Но полицейские не имеют полномочий составлять на граждан, которые находятся в розыске, административный протокол за нарушение правил воинского учета и задерживать их.

Как отметил Капралов, бывают случаи, когда полицейские задерживают лиц, находящихся в розыске, и доставляют в ТЦК, но такие действия правоохранителей обжалуются. Правоохранители имеют право задерживать граждан только за правонарушения невоенного характера.

Если лицо находится в розыске, добавил он, то уполномоченное лицо из ТЦК имеет право составить на него административный протокол за нарушение воинского учета.

Как узнать в розыске ТЦК человек или нет

Мы также узнали у адвоката, как проверить розыск ТЦК. По его мнению, лучше всего для этого – установить приложение "Резерв+" и регулярно его обновлять. Еще гражданин может обратиться в ТЦК с заявлением с просьбой предоставить ему информацию о том, находится ли он в розыске.

Бывает такое, что у человека в приложении указывается "в розыске из-за необоновления данных", хотя данные обновлены. Капралов подчеркнул, что это, скорее всего, техническая ошибка.

"В таком случае гражданину нужно написать заявление в ТЦК с просьбой снять его с розыска из-за необоновления данных и предоставить документы, которые могут подтвердить, что сведения действительно были обновлены. К примеру, можно предоставить справку из ТЦК или ЦНАП о том, что военно-учетные данные были обновлены, в которой указана дата обновления сведений. Еще к заявлению можно приложить скриншоты из "Резерв+", на которых видно, что данные обновлены вовремя", - подытожил он.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

