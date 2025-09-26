На этом курорте туристов поражают золотые песчаные пляжи.

Красное море стало известным благодаря таким зимним курортам, как Шарм-эль-Шейх и Хургада в Египте. Эти направления обычно являются излюбленным местом для тех, кто хочет насладиться солнечным теплом зимой. Однако в Египте также есть курорт, который расположен всего в 30 минутах от Хургады и является роскошным автономным городком. Об этом пишет Express.

Речь идет о курорте Эль-Гуна, который может похвастаться многими развлечениями и большим выбором роскошных отелей.

В городе есть развлечения, которые подойдут для активного отдыха. К примеру, известный пляж Мангрови, который является одним из самых популярных мест среди кайтсерферов.

"Кроме потрясающих золотых песчаных пляжей, Эль-Гуна славится невероятными коралловыми рифами и затонувшими кораблями, такими как знаменитые Шааб-Эль-Эрг и Керлес-Риф, которые можно исследовать во время экскурсий со снорклингом и дайвингом", - добавляют в материале.

Передвижение по городу занимает не более 20 минут. Для тех, кто хочет больше узнать о местных традициях, специалисты рекомендуют проехаться на таком транспорте, как тук-туки. Благодаря этому способу спонтанные остановки становятся намного проще и интереснее.

"Что касается питания и ночной жизни, то лучшими местами являются Абу Тиг Марина и центр города, где местные магазины и рестораны предлагают что-то для каждого. На рассвете эти районы оживают, становясь популярным местом для посетителей, которые хотят попробовать различные кухни, от самого высокого рейтинга африканского ресторана Bongoyo до Camino, оживленного латиноамериканского ресторана", - подчеркивают в Express.

Также можно заказать однодневную экскурсию в город Луксор, которая начинается с поездки по пустыне. Во время экскурсии можно увидеть самые выдающиеся достопримечательности страны, среди которых колоссальный храм Карнак и Долину царей, древнее королевское захоронение из Нового царства Египта.

"Во время ночёвки в Луксоре любители приключений могут насладиться полётом на воздушном шаре на рассвете, чтобы увидеть много древних памятников, включая величественный погребальный храм Хатшепсут, а также резкий контраст между пышными возделанными полями вдоль реки Нил и окружающей пустыней и горами", - подытожили в материале.

