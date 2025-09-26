Ожидаются улучшения относительно Xiaomi 15 Ultra.

В интернете появилась информация о характеристиках камер фотофлагмана Xiaomi 17 Ultra, презентация которого состоится в начале 2026 года. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 17.

Смартфон получит сразу пять сенсоров по 50 мегапикселей каждый – четыре на задней панели и один фронтальный, пишет ресурс XiaomiTime. Ожидается, что основной датчик будет 1-дюймовым.

Характеристики камер Xiaomi 17 Ultra:

Основная — OmniVision OVX10500U, 50 Мп.

Сверхширокоугольная — ISOCELL JN5, 50 Мп.

Телеобъектив— ISOCELL JN5, 50 Мп.

Перископический телевик — HPE, 50 Мп.

Селфи — OmniVision OV50M, 50 Мп.

За производительность устройства будет отвечать новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, версия Xiaomi 17 Ultra для глобального рынка должна поддерживать двустороннюю спутниковую связь для отправки сообщений.

Видео дня

В отличие от Pro-моделей Xiaomi 17, у "Ультры" не будет дополнительного дисплея на задней панели. Компания решила сосредоточиться на камере.

Характеристики камер Galaxy S26 Ultra тоже стали известны задолго до выхода. Главным обновлением станет 3-кратный телеобъектив, который получит 12 мегапикселей вместо предыдущих 10 Мп, что обещает лучшее качество снимков с приближением.

Ранее блоггеры сравнили iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra по качеству фото и видео. Сравнение оказалось не в пользу Samsung, но у конкурента iPhone все же есть пару "козырей".

Вас также могут заинтересовать новости: