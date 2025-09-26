Трамп положительно оценил аргумент о дальнобойной ракете, которая может поставить Москву в зону поражения Украины.

Во время закрытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский запросил ракеты Tomahawk. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Со ссылкой на источники газета пишет, что встреча была воспринята, как чрезвычайно позитивная.

Президент Украины привел аргумент, что такие высокотехнологичные системы вооружения, которыми являются Tomahawk, помогут Владимиру Путину сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения. После встречи, во время общения с журналистами, Владимир Зеленский сказал, что Трамп соглашается с его просьбой о крылатой ракете большой дальности, которая бы поставила Москву в зону досягаемости ударов Киева.

Однако пока нет подтверждения того, что США согласятся передать ракеты Tomahawk Украине.

Газета отмечает, что с дальностью полета более 2400 км и боеголовкой весом 450 кг, эти крылатые ракеты гораздо эффективнее любого аналогичного оружия большой дальности, переданного Украине западными союзниками.

Передача ракет Tomahawk Украине: что известно

Как писал УНИАН, во время второго срока президента США Дональда Трампа изменились условия поставки американского оружия Украине, которые были начаты его предшественником Джо Байденом. Теперь НАТО должно покупать оружие у США для передачи его Украине. И первые два пакета на 500 млн долларов уже переданы.

Эксперты оценивают возможность расширения перечня оружия, которое может быть передано Украине по этому механизму и, в частности, включение в него ракет Tomahawk. Авиаэксперт Валерий Романенко говорит, что это далекая перспектива. В то же время полковник армии США в отставке Фрэнк Собчак говорит, что не существует отдельно взятого вида оружия, которым можно изменить ход войны.

