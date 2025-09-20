Адвокат рассказала, сколько лет нужно отработать в Германии, чтобы получать минимальную пенсию, и принимают ли во внимание украинский стаж.

В условиях войны многие украинцы были вынуждены начать жизнь за границей. Один из вопросов, волнующий переселенцев, - как украинским пенсионерам получать пенсию за границей, например, в Германии. О том, сколько лет нужно проработать в Германии, чтобы выйти там на пенсию, и будут ли учитывать стаж, полученный в Украине, мы спросили у эксперта.

Сколько лет нужно работать в Германии, чтобы получать пенсию

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат Ольга Брус, между Украиной и Германией нет соглашений о подтверждении страхового стажа. Поэтому подтвердить украинский стаж в Германии нельзя - при выходе на пенсию там он не засчитывается.

Чтобы выйти на пенсию в Германии, следует минимум пять лет делать страховые взносы. То есть, чтобы получать немецкую пенсию, украинцам нужно 5 лет быть официально трудоустроенными и платить взносы в немецкий Пенсионный фонд,

- объясняет адвокат.

Как отмечает Ольга Брус, когда украинец достигнет пенсионного возраста, установленного в этой стране, и будет иметь не менее 5 лет уплаченных страховых взносов, то он сможет по закону претендовать на пенсию. Четко установленной минимальной пенсии в Германии нет (нет такого понятия - УНИАН), поэтому пенсионные выплаты рассчитывают каждому человеку отдельно.

По словам эксперта, пенсионный возраст в Германии сейчас растет ежегодно: с 2024-го он был более 65 лет, в 2025-м - более 66, а к 2031-му должен вырасти до 67 лет.

Ранее мы подробно рассказывали, с какого возраста назначается пенсия в Германии. От себя добавим, что такого понятия как "пенсия беженцам из Украины" в Германии также не существует - украинским переселенцам в любом случае придется работать и платить взносы в течение 5 лет.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

