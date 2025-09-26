Россия применяет эту тактику с начала полномасштабной войны, отметил Александр Коваленко.

Для серьезной угрозы украинским атомным электростанциям нужна большая мощность удара, чем есть в боевой части "Шахеда".

Такое мнение высказал Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" в эфире на Radio NV, комментируя российскую провокацию на Южно-Украинской АЭС.

"Большинство этих АЭС, о которых мы говорим, они проектировались с учётом нанесения ударов с использованием тактического ядерного оружия. То есть еще во времена Советского Союза это все проектировалось и предполагалось, что во время ядерной войны они должны выдерживать удары тактического ядерного оружия. Поэтому это должно быть что-то более мощное", - сказал Коваленко.

Видео дня

Он пояснил, что такие провокации - это постоянное психологическое давление на Украину. А потому россияне будут продолжать осуществлять такие провокации. Также эксперт отметил, что РФ использует такой элемент шантажа еще с начала полномасштабной войны.

"Мы очень хорошо помним их провокации по Чернобыльской АС и даже попытки запускать свои собственные "Точки У", якобы имитируя, что это может быть пуск со стороны Украины. Потому что тогда у Украины еще находились на вооружении точка У, и мы их использовали против наступающих российских войск. То есть они это имитировали. Хотя они очень хорошо понимали, что оно не будет иметь какой-то глобальной катастрофы, если даже попадет", - добавил Коваленко.

Российские провокации вокруг АЭС: что известно

В ночь на 26 сентября российский дрон упал в 800 метрах от помещений Южно-Украинской АЭС. В МАГАТЭ сообщили, что в целом вокруг АЭС пролетало 22 беспилотника на расстоянии до полукилометра. Они в частности повредили региональную линию электропередач напряжением 150 киловольт. Однако она не была подключена к АЭС.

Также 23 сентября стало известно, что Запорожская АЭС, которая находится под контролем оккупантов, прекратила получать электроэнергию из Украины. Сообщается, что запасов дизельгенераторов, на которые взамен перешла АЭС, должно хватить на 10 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: