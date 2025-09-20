Чтобы получить компенсацию за покупку жилья, нужно подать заявление в приложении Дія.

Более трех миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которые из-за боевых действий в родном регионе были вынуждены переехать. Государство предоставляет несколько видов помощи для таких людей. Например, вводит выплаты для ВПЛ или выдает субсидии на аренду.

В сентябре на переселенцев расширят действие программы еОселя, которая позволяет покупать жилье в ипотеку с большой скидкой. Деньги на компенсации будут выделены из государственного и местного бюджета. Правительство ожидает, что услугой воспользуется более 10 тысяч семей.

Как действует еОселя для ВПЛ

Детали об услуге рассказали в Министерстве соцполитики. Программой могут воспользоваться переселенцы и жители прифронтовых территорий, у которых единственное жилье находится в зоне активных военных действий или оккупации. Они должны подтвердить свой статус соответствующим документом, например, справкой ВПЛ или пропиской.

Видео дня

Государственная помощь предоставляется не на любую покупку. Жилье для переселенцев должно соответствовать двум критериям:

общая стоимость - не более 2 миллионов в переводе на гривни;

возраст - не более 10 лет для переселенцев в Киеве и областных центрах, 20 лет - в небольших городах, до 10 лет - в прифронтовой зоне.

Оформляется услуга через приложение Дія. После подачи заявления его рассмотрит Пенсионный фонд. Если лицо может брать участие в программе, то государство перечислит на специальный банковский счет деньги, которые можно будет тратить только на жилье.

Купить квартиру еОселя предлагает с несколькими послаблениями. К примеру, первый ипотечный взнос (20% от стоимости жилья) будет возмещен государством на 70%. Например, если квартира стоит 1,5 миллиона гривен, то первый взнос составит 300 тысяч. Из них правительство выплатит 210 тысяч, а остальные 90 тысяч останется внести переселенцам.

Также под компенсацию попадает 70% от размера ежемесячных выплат по кредиту. Например, если каждый месяц нужно выплачивать 10 тысяч гривень процентной ставки, то из них 7 тысяч берет на себя государство.

Третий вид компенсации - 40 тысяч гривень на сопутствующие траты, включая комиссии банка и страховку.

Льготное жилье для ВПЛ не предоставляется, если у человека уже есть в собственности дом или квартира на подконтрольных Украине территориях, или если в течение последних 3 лет он продавал дом или квартиру.

Вас также могут заинтересовать новости: