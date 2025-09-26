Пикты были великими мастерами, создававшими сложнейшие образцы христианской скульптуры, но общепризнанно, что ни одна пиктская рукопись не сохранилась.

Новое исследование поставило под сомнение устоявшиеся представления об одной из самых известных средневековых рукописей в мире. Речь идет о Келлской книге, которая была создана 1200 лет назад в восточной Шотландии, а не на острове Айона, утверждая ее пиктское происхождение.

Келлская книга - это сложное, иллюстрированное повествование о четырех Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которое долгое время хранилось в монастыре на острове Айона, а затем его перевезли в IX веке в монастырь Келлс в Ирландии. С XVII века книга хранится в Тринити-колледже в Дублине, пишет The Guardian.

"Пикты были великими мастерами, создававшими сложнейшие образцы христианской скульптуры, но общепризнанно, что ни одна пиктская рукопись не сохранилась. Если Келлская книга была создана в Пиктландии, это меняет наше представление о раннесредневековой Шотландии", - утверждает доктор Виктория Уитворт.

Ее исследование привело ее к выводу, что монастырь в Портмахомаке является "наиболее вероятным местом ее создания". Монахи этого монастыря изготавливали веленевую кожу – телячью кожу, на которой писались рукописи, – а также создавали искусную резьбу со сложными надписями, которые соответствуют келлским, в отличие от рукописей и резных надписей с Айоны, которые, по ее словам, отличаются "простотой и читабельностью".

Уитворт утверждала, что, хотя Келлский монастырь был основан в 807 году н.э., он приобрел важное значение лишь в конце IX века. "Это слишком поздно, чтобы Келлская книга была создана в Келлсе", - отметила она.

А Портмахомак процветал как одно из самых ранних христианских поселений на земле пиктов примерно с 700 по 800 год, когда он был уничтожен пожаром, возможно.

Уитворт указала на каменную резьбу – часть более крупной крестовой плиты, чья надпись имеет параллели с текстом Келлской книги:

"Это самый искусный образец резного камня раннего Средневековья из всех, что были найдены на Британских островах. На нем длинная рельефная латинская надпись, очень красивый шрифт, очень похожий на Келлский".

Она объяснила, что "искусство Келлской книги сильно отличается от каменной скульптуры Айоны, которая, несмотря на высокое качество, лишена этой изобретательности и непредсказуемости".

"Если взглянуть на археологию наших ведущих монастырей раннего средневековья, Портмахомак выделяется исключительно высокой грамотностью и ориентацией на книги. В официальных источниках пиктских рукописей не существует. Нам нужно перевернуть это с ног на голову и заявить, что Келлская книга на самом деле исключительно пиктская рукопись", - заявила она.

При этом профессор истории искусства и архитектуры Тринити-колледжа в Дублине Рэйчел Мосс отметила, что практически невозможно точно определить, где и кем была создана Келлская книга.

"Изучение рукописи доктором Уитвортом в контексте археологических раскопок в Портмахомаке добавляет новое измерение к этой дискуссии", - отметила Мосс.

