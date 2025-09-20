Вкуснейший салат из свеклы сможет приготовить каждая хозяйка - для большинства рецептов нужны продукты, которые есть в каждом холодильнике. Даже если придется что-нибудь докупить, это не будет стоить дорого.
Салат из свеклы с сыром фета и чесноком
Нежный и даже свежий вкус блюда понравится тем, кому хочется "легкого" салата, не слишком плотного, но сытного.
Ингредиенты:
- две свеклы среднего размера;
- двести пятьдесят граммов феты или брынзы;
- петрушка, листья салата;
- горсть жареных грецких орехов;
- три столовых ложки оливкового масла;
- две столовых ложки лимонного сока;
- одна чайная ложка горчицы;
- соль, черный перец.
Салат из вареной свеклы с сыром фета подходит даже худеющим - он совершенно не повлияет на вес. Вам нужно отварить до готовности свеклу, затем нарезать крупным кубиком. Так же измельчить фету. Соединить ингредиенты в миске, добавить к ним листья салата, порванные на кусочки, орехи, измельченную петрушку. В отдельной небольшой миске смешать масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Заправить салат и попробовать.
Салат со свеклой и яйцом
Простое блюдо, которое готовится буквально пять минут, если не учитывать время варки овоща.
Ингредиенты:
- две небольших отварных свеклы или одна крупная;
- два яйца;
- сто граммов твердого сыра;
- зубчик чеснока;
- две столовых ложки майонеза;
- соль, перец по вкусу.
Такой салат со свеклой делается очень просто - сначала вам нужно отварить овощ до мягкости, затем остудить и почистить его. Нарезать мелким кубиком, так же поступить с вареными яйцами и сыром. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Смешать в миске все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
Салат из свеклы с чесноком и яйцом
Сытное блюдо, для которого нужны простые и понятные продукты. Готовится очень быстро и нравится всем.
Ингредиенты:
- две луковицы;
- четыре средних картофелины;
- три моркови;
- две небольших свеклы;
- четыре яйца;
- три плавленых сырка;
- два зубчика чеснока;
- двести граммов майонеза;
- растительное масло, соль и перец.
В кастрюлю выложить свеклу, морковь, поставить на плиту и дождаться, пока овощи сварятся. Вкрутую отварить яйца, остудить. Натереть на терке картофель, морковь, свеклу, яйца, чеснок и плавленый сыр. Репчатый лук обжарить на сковороде до золотистого цвета. Выложить салат слоями - картофель, лук, морковь, снова лук, майонез, свекла, лук, чеснок, майонез, плавленый сыр и яйца. Салат из свеклы вареной готов - можно подавать к столу.