Свекла с майонезом или маслом и чесноком - не единственный вариант салата.

Вкуснейший салат из свеклы сможет приготовить каждая хозяйка - для большинства рецептов нужны продукты, которые есть в каждом холодильнике. Даже если придется что-нибудь докупить, это не будет стоить дорого.

Салат из свеклы с сыром фета и чесноком

Нежный и даже свежий вкус блюда понравится тем, кому хочется "легкого" салата, не слишком плотного, но сытного.

Ингредиенты:

две свеклы среднего размера;

двести пятьдесят граммов феты или брынзы;

петрушка, листья салата;

горсть жареных грецких орехов;

три столовых ложки оливкового масла;

две столовых ложки лимонного сока;

одна чайная ложка горчицы;

соль, черный перец.

Салат из вареной свеклы с сыром фета подходит даже худеющим - он совершенно не повлияет на вес. Вам нужно отварить до готовности свеклу, затем нарезать крупным кубиком. Так же измельчить фету. Соединить ингредиенты в миске, добавить к ним листья салата, порванные на кусочки, орехи, измельченную петрушку. В отдельной небольшой миске смешать масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Заправить салат и попробовать.

Салат со свеклой и яйцом

Простое блюдо, которое готовится буквально пять минут, если не учитывать время варки овоща.

Ингредиенты:

две небольших отварных свеклы или одна крупная;

два яйца;

сто граммов твердого сыра;

зубчик чеснока;

две столовых ложки майонеза;

соль, перец по вкусу.

Такой салат со свеклой делается очень просто - сначала вам нужно отварить овощ до мягкости, затем остудить и почистить его. Нарезать мелким кубиком, так же поступить с вареными яйцами и сыром. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Смешать в миске все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Салат из свеклы с чесноком и яйцом

Сытное блюдо, для которого нужны простые и понятные продукты. Готовится очень быстро и нравится всем.

Ингредиенты:

две луковицы;

четыре средних картофелины;

три моркови;

две небольших свеклы;

четыре яйца;

три плавленых сырка;

два зубчика чеснока;

двести граммов майонеза;

растительное масло, соль и перец.

В кастрюлю выложить свеклу, морковь, поставить на плиту и дождаться, пока овощи сварятся. Вкрутую отварить яйца, остудить. Натереть на терке картофель, морковь, свеклу, яйца, чеснок и плавленый сыр. Репчатый лук обжарить на сковороде до золотистого цвета. Выложить салат слоями - картофель, лук, морковь, снова лук, майонез, свекла, лук, чеснок, майонез, плавленый сыр и яйца. Салат из свеклы вареной готов - можно подавать к столу.

